La primera entrevista de Tini Stoessel después de confirmar el romance con Rodrigo De Paul

Tini Stoessel brindó una entrevista en LAM en la noche de este jueves. La cantante fue consultada por varios temas, entre ellos su serie de shows que comienza mañana.

Adelantó que va a haber varios invitados famosos aunque no quiso revelar sus nombres. Sí contó que la invitó a Lali Espósito aunque no sabe si va a poder asistir. Además, mientras mostraba el escenario, se cruzó con los integrantes de MYA y tuvo que admitir que estarán en uno de sus shows.

Sobre Lali Espósito también dijo que se estuvieron conociendo bastante este último tiempo, se juntaron a cenar, a charlar, "conocernos desde otro lugar fue algo re lindo", afirmó. Y agregó: "Ella es lo más".

Tini Stoessel también contó que empezó el año pasado a ir a la psicóloga. "Es importante para poder conocerse. Eso me está haciendo muy bien". Sobre la relación con su hermano, la cantante reveló que se llevan muy bien, que no se pelean y que no son para nada celosos ninguno de los dos.

Con respecto a la internación de su papá, Tini Stoessel manifestó: "Fue lo peor que me pasó en la vida (...) Realmente vivimos un milagro".

¿De Rodrigo De Paul? No hubo preguntas.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul están viviendo un intenso romance, a pesar de la distancia. Mientras corrían rumores de crisis, la pareja finalmente parece estar mejor que nunca. Sobre todo porque ya no tratan de disimular ni ocultar su relación.

Días atrás, Rodrigo De Paul le dejó un corazón a Tini Stoessel mientras ella estaba haciendo un Vivo en su Instagram. Enseguida los fans de la cantante comenzaron a viralizar las capturas de pantalla con el Like de su pareja.

Esta vez fue Tini Stoessel quien le dejó un "Me gusta" a Rodrigo De Paul. El futbolista publicó ayer una foto suya en la cancha y ella la likeó como una seguidora más. Aunque se sabe muy bien que es mucho más que eso.