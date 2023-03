La primera publicación de Lucas Benvenuto tras la entrevista de Jey Mammón con Jorge Rial: “Mi mejor arma…”

Lucas Benvenuto hizo pública su denuncia a Jey Mammón y, desde ese instante, todos los ojos estuvieron puestos en ambos. El acusado finalmente rompió el silencio en una íntima entrevista con Jorge Rial, en el que desmintió varias de las afirmaciones de la víctima. El joven utilizó su Instagram para enviar un mensaje de fortaleza y perseverancia.

En sus redes, Lucas compartió una fotografía, en blanco y negro, donde se lo ve muy feliz con una pariente suya, Caro Benvenuto. “Porque siempre fue así… mi mejor arma siempre fue sonreír, a pesar de todo”, comenzó escribiendo.

La publicación de Lucas Benvenuto luego de la entrevista de Jey Mammón.

“Y acá me ves, escapándole al fuego que todavía me sigue quemando”, concluyó, dando a conocer su método para afrontar este momento tan oscuro que está viviendo. Sin embargo, el joven no está solo, ya que la mujer que aparece en la publicación es muy cercana en su vida y lo viene acompañando desde hace mucho tiempo. Carolina decidió mostrarle su apoyo en los comentarios y escribió: “En esta y en todas las vidas, te amo fuerte”.

Lucas Benvenuto agradeció los mensajes de apoyo

Luego de la mediatización de la denuncia que el joven hizo en contra de Jey Mammón, muchos periodistas del medio se pusieron inmediatamente de su lado y reclamaron justicia por Lucas. El apoyo y la empatía no solo vino de las figuras de la televisión, sino que muchos usuarios de Internet no dudaron en escribirle a la víctima en redes sociales.

Lucas Benvenuto agradeció los mensajes de apoyo.

Benvenuto notó esta oleada de comentarios y mensajes privados y no quiso dejar pasar la ocasión para apreciar a estas personas.“Gracias por esto y por todo… Perdón por no ser lo suficientemente fuerte para responder todo el apoyo que estoy recibiendo… Ya lo haré. Gracias por estar ahí”, escribió en una historia de Instagram.

Lucas Benvenuto está muy activo últimamente en Instagram y, aunque sigue compartiendo fotos de su vida cotidiana, hoy decidió responder en cierta manera a la entrevista que dio Jey Mammón y mostrarse fuerte ante las declaraciones en las que desmiente lo sucedido.

H.O