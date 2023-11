Nicole Neumann y Manu Urcera fueron tema de conversación estos últimos días. La pareja dio el sí en una hermosa ceremonia íntima el 8 de noviembre en la provincia de Neuquén. La modelo y el conductor se casaron en una lujosa bodega. Asimismo, entre los invitados se encontraban diversos famosos. Sin embargo, la boda contó con la ausencia de su hija mayor, Indiana Cubero, con quien actualmente se encuentra en conflicto.

Nicole Neumann y Manu Urcera

A pesar de los diversos rumores de disputa entre Indiana Cubero y Nicole Neumann, numerosas fuentes aseguran que las mismas estarían en proceso de reconciliación ya que la joven fue vista en el cumpleaños de su madre, acompañándola en su día especial.

Nicole Neumann y Manu Urcera fueron vistos por primera vez luego del casamiento

Tras la increíble boda llevada a cabo el pasado 8 de noviembre, Nicole Neumann y Manu Urcera hicieron su primera aparición pública como marido y mujer. En ‘Intrusos’, abordaron a los recién casados en la calle y fueron cuestionados acerca del casamiento: “Todo bien, todo bárbaro, todo súper como se vio”, respondió la modelo.

Asimismo, Nicole Neumann rompió el silencio acerca de la demanda de Fabián Cubero en relación con sus hijas y su vínculo con Indiana Cubero: “Estoy disfrutando mi casamiento. Aunque se diga lo contrario, la pasamos bomba. No sé ni me importa, solo vivo mi vida. Se habla mucho de todo, se dicen muchas mentiras y yo no tengo porque estar respondiéndolas y haciéndome cargo de la mier… de otras personas”.

Ante los dichos de Nicole Neumann, las redes sociales estallaron y destrozaron a los recién casados. “Se le subió el casamiento a la cabeza”, “Dos agrios”, arremetieron los usuarios contra la modelo y Manu Urcera. Sin embargo, muchos seguidores brindaron apoyo hacia la pareja.

P.C