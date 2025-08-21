La princesa de la noche: El adorable look de Sarah Burlando que se robó todas las miradas

Sarah Burlando continúa demostrando su estilo día a día. Como es habitual, Barby Franco, su mamá, compartió una foto de series y videos en donde se puede ver el último look de la pequeña. En esta ocasión, Sarah se robó todas las miradas en la cena benéfica de Margarita Barrientos. La gala fue uno de los eventos más esperados del año, por eso, madre e hija aprovecharon la ocasión para sorprender con su estilismo.

El look de Sarah Burlando que se robó todas las miradas

La pequeña Sarah lució un vestido de tul blanco con bordado en hilos dorados. En su cintura llevaba un cinturón negro que hacía juego con su calzado, completando su look con el semi recogido. El estilismo elegante y delicado de la pequeña se robó todas las miradas de la gala, todo quedó registrado en un vídeo que su madre, Barby Franco, compartió en sus redes sociales.

El vestido elegido para la ocasión y el delicado peinado que lució Sarah Burlando resaltaron su ternura, conquistando a todo aquel que coincidía con ella en el evento. A una corta edad, la hija de Fernando Burlando se ha convertido en un referente de estilismo infantil, inspirando a diferentes familias a replicar sus atuendos.

Barby Franco brilló con un impresionante vestido

“De tal palo tal astilla” y así lo hizo saber Barby Franco. Y es que no fue solo Sarah la que sorprendió con su estilismo pues, la influencer lució un precioso vestido de color champage con brillos dorados que resaltaban su figura. Completo el look con un peinado bastante sencillo, una cola al nivel del cuello, dejando así al vestido como protagonista.

Barby Franco y Sarah Burlando

No cabe duda que Sarah Burlando y Barby Franco continúan marcando tendencia y demostrando su estilo. La gala de Margarita Barrientos se convirtió en el escenario perfecto para que madre e hija -nuevamente- se robaran todas las miradas, no únicamente por su estilo, sino por la complicidad que comparten.