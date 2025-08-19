Mauro Icardi entró a la lista negra de deudores alimentarios luego de las denuncias de Wanda Nara

Mauro Icardi recibió en las últimas horas un fuerte golpe judicial. El delantero del Galatasaray fue incorporado a la lista de deudores alimentarios luego de múltiples denuncias impulsadas por Wanda Nara, quien asegura que el futbolista no cumple con la cuota correspondiente para sus hijas Francesca e Isabella.

El dato fue revelado en DDM (América TV) por el periodista Martín Candalaft y posteriormente confirmado por Intrusos. Según establece la ley argentina, se incluye en el registro de deudores alimentarios a toda persona que acumule al menos tres meses de incumplimiento en el pago de la cuota fijada judicialmente.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Mauro Icardi entró a la lista negra de deudores alimentarios

La situación escaló tras la publicación de un documento judicial en el que se detalla el embargo de bienes de Icardi. La resolución del Juzgado Civil N.º 106 de Buenos Aires ordena el embargo de la participación social que el jugador posee en una asociación civil, por un monto de 110.000 dólares en concepto de alimentos, más 3.500 dólares adicionales en previsión de intereses, costas y gastos de ejecución.

Mientras la causa avanza en la Justicia, Wanda Nara expresó su enojo en redes sociales. Desde su cuenta de X, la conductora de Bake Off Famosos lanzó fuertes críticas contra el padre de sus hijas, acusándolo de desatenderlas incluso en fechas significativas. “Violencia también es arruinarles e ignorar fechas importantes, plantarlos el Día del Padre o ver en la agenda espacio para ir a su cumpleaños y no venir”, escribió.La empresaria fue más allá y vinculó la falta de cumplimiento económico con una actitud de abandono emocional. “No pagar absolutamente ni un peso de alimentos, cuando tenés la obligación moral además de la orden judicial, es violencia”, sostuvo.

En otro pasaje de su descargo, Nara comparó el trato que Icardi da a las hijas que tuvo con él con el que brinda a los hijos la China Suárez. “Te hacés cargo de nuevos nenes, pagando colegios que los propios padres no podrían pagarles y que lo hacés solo por venganza a tu familia, pero el colegio de las tuyas es el segundo año que no lo pagás”, reclamó.

También cuestionó que el futbolista pueda salir del país sin trabas legales pese a los incumplimientos. “¿Cómo puede viajar como si nada si hace 10 meses no paga ni la obra social ni un peso de alimentos?”, se preguntó.

Finalmente, Wanda remarcó que sostiene gran parte de los gastos familiares con sus propios ingresos. “El pago del colegio de mis tres hijos varones siempre salió de mi trabajo como agente y en Europa lo cubrí muchas veces desde mi sociedad, de la cual soy socia única”, aclaró. Con este nuevo capítulo, la disputa entre Mauro Icardi y Wanda Nara suma una nueva situación judicial, que vuelve a poner en el centro la compleja relación entre el futbolista y la madre de sus hijas.

F.A