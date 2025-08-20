El tierno encuentro entre Sarah Burlando y Mirtha Legrand: abrazos y un regalo muy especial

Sarah Burlando es una de las mini influencers de la moda del momento, remarcando su personalidad de princesa y su pasión por los colores claros. Mirtha Legrand, por otro lado, sigue brillando con su participación en importantes eventos o en sus entrevistas en La noche de Mirtha. Sin embargo, en las últimas horas, ambas famosas tuvieron un tierno encuentro, cuando coincidieron en una noche de gala. El mismo quedó grabado por todos los presentes, quienes presenciaron un regalo que la niña le hizo a la diva.

Barby Franco, Sarah Burlando, Mirtha Legrand en Caras TV

Entre abrazos y regalos, el tierno encuentro de Sarah Burlando y Mirtha Legrand

La moda y los eventos unen a los famosos más diferentes. Sarah Burlando y Mirtha Legrand tuvieron su primer encuentro en una importante noche, donde los invitados fueron testigos del tierno intercambio entre ambas. La hija de Barby Franco y Fernando Burlando es una de las mini influencers de la moda más observadas de los últimos años, mientras que la diva es una estrella de la televisión internacional y una referente para muchas celebridades.

Barby Franco, Sarah Burlando, Mirtha Legrand

Es por eso que, en las últimas horas, el video de su encuentro se viralizó en redes sociales. Ambas participaron de la cena anual a beneficio de la Fundación Margarita Barrientos, donde los famosos desplegan sus mejores looks de gala, acompañando a la creadora del comedor Los Piletones. Por un lado, la mini influencer lució un vestido de princesa total white, que siguió con su elegancia clásica. Por el otro, la conductora optó por un total blue de brillos, que la hizo destacar por sobre los presentes.

Durante la noche, Mirtha se levantó de su asiento y dio unas palabras a los presentes, quienes no dudaron en ovacionarla. Debido a tantos años de colaboración a la Fundación, recibió un reconocimiento, y fue así que se dio el esperado encuentro. Sarah estuvo en brazos de su papá, Fernando Burlando, y fue ella quien le dio el esperado obsequio. Sin dudarlo, la diva y la niña se dieron un fuerte abrazo y un beso en la mejilla, demostrando la adoración y ternura que se tienen.

El momento fue compartido por Barby Franco en sus historias de Instagram, y sus seguidores no tardaron en replicarlo en las redes sociales. Sarah Burlando y Mirtha Legrand tuvieron su primer encuentro, demostrando que las generaciones de famosos mantienen una cercana relación, a pesar de su influencia en los espectadores. Entre brillos, moda y una noche a beneficio, la diva y la pequeña princesa protagonizaron uno de los momentos más tiernos de la gala.

A.E