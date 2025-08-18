Fernando Burlando sobre Barby Franco: “Ella me transformó, es un lujo en la vida”

Fernando Burlando y Barby Franco son unas de las parejas más sólidas y queridas del mundo del espectáculo. Su historia de amor comenzó hace 14 años y hoy tiene como fruto a Sarah, su hija de dos años. En su reciente entrevista con Héctor Maugeri en +CARAS, el abogado abrió su corazón y habló de cómo su pareja lo cambió por completo.

“Barby me transformó. Ella tiene una gran frescura, una gran transparencia. Es muy inteligente. Me sacó el cartón, las telarañas y muchas cosas más. Ella es diversión permanente. Vivir con una persona que te divierte y te saca sonrisas es un lujo en la vida”, confesó Burlando, destacando la frescura y espontaneidad de su pareja.

Barby Franco y Sarah Burlando.

Fernando Burlando explica por qué no se casa con Barby Franco

Aunque la pareja lleva más de una década junta y comparte una hija, todavía no han dado el paso hacia el matrimonio. En ese sentido, Burlando reveló que ya le propuso casamiento a Barby, pero no tuvo éxito: “Fingí una caída en un partido de polo, y en la ambulancia le pedí la mano. Pero no le gustó. Hace poco volví a preguntarle, para ordenar cosas, y ella dice ahora no”.

Ante la pregunta de Maugeri si mantiene la intención de formalizar, el abogado aseguró: “Casarme con Barby sería una forma de ordenarnos. Yo quiero, pero ella todavía no”.

Fernando Burlando y su hija Sarah.

Barby Franco y Sarah Burlando.

Más allá del matrimonio, Burlando resaltó el rol fundamental de Barby en la crianza de su hija. “A Barby le podés criticar muchas cosas, pero no su vínculo con Sarah. Desde que llegó Sarita, se nota lo que ha crecido gracias a ella. La simbiosis de alegría que tienen es única. Ya está, que haga lo que quiera”, expresó con gratitud.

Barby Franco y Fernando Burlando con su hija Sarah.

Durante la entrevista con Héctor Maugeri en +CARAS, Fernando Burlando abrió su corazón y habló de cómo Barby Franco lo cambió por completo. Su historia de amor sigue despertando interés por su frescura, el humor y la familia que formaron con su hija Sarah. Aunque el matrimonio todavía no llegó, el abogado dejó en claro que sus intenciones siguen firmes y que Barby es, sin dudas, “el lujo de su vida”.