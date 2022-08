Aunque su tarea diaria consiste en ayudar y cumplir sueños a miles de niños a largo y ancho de los Estados Unidos y Latinoamérica, Natalia Denegri tenía un sueño por cumplir: visitar la isla griega de Santorini. Y luego de una primera mitad del año ajetreada colaborando con fundaciones, rodando impactantes documentales sociopolíticos y dando rienda suelta a su costado empresarial como una de las accionistas de la cadena de restaurantes 'Baires Grill' en el sur de la Florida, la empresaria se tomó unas merecidas vacaciones en Europa y logró, por fin, concretarlo.

A pesar de que es una madre dedicada que ama ayudar a sus hijos con las tareas, llevarlos al parque y tirarse al suelo a jugar con Nicole y Axl y con su nueva mascota, una gatita a la que los niños bautizaron Katie, tras unos días en Londres, Praga y Roma en los que disfrutaron del arte y la cultura local, Natalia y su esposo se tomaron un avión hacia Santorini para celebrar su amor y todo lo que han logrado juntos desde que eran apenas unos adolescentes hasta el día de hoy.

La producción de fotos de Natalia Denegri desde Grecia

“Fueron muchos años de amor y sacrificio, de remarla juntos, de apostar a nuestros sueños, y hemos llegado más lejos de lo que pensábamos. Asi que este viaje fue una celebración al esfuerzo y a nuestro amor inquebrantable y lo hicimos en grande”, relató a CARAS.

Se hospedaron en el hotel 'Oia', uno de los más lujosos y exclusivos de Santorini, con un balcón privado con impresionantes vistas al Volcán, la islas y el imponente Mar Egeo, rodeado por las famosas iglesias y capillas de domos azules y paredes blanquísimas y molinos de viento que dejan sin aliento a quien tenga la fortuna de verlas con sus propios ojos.

“Siempre quise conocer Grecia por su historia y sus paisajes de ensueño. Es una de las islas más hermosas y únicas que he conocido. Me encantó navegar por sus aguas azules y quedé impresionada por el paisaje volcánico, el ambiente cosmopolita, las impresionantes puestas de sol, la gran oferta gastronómica con vista al mar, y la calidez de la gente”.

Y como si fuera poco, su esposo se encargó de organizarle una impactante producción para que el viaje quede para siempre inmortalizado en impactantes fotografías. “Este viaje me dejó sin palabras. Cuando estaba posando para estas fotos, se me escaparon algunas lágrimas de la emoción. Me sentí tan afortunada y agradecida de estar viviendo no sólo todo lo que vivimos en ese viaje, sino todo lo que vivo en el día a día... haber sido mamá de mis dos soles, poder dedicarme a lo que tanto amo que es ayudar y también trabajar en los medios, crecer día a día como empresaria en un país que no es en el que yo nací pero que me adoptó como una más. Siento que sigo soñando despierta y que cuanto más disfruto de lo que me pasa, más regalos me da la vida”, contó emocionada.

Los últimos años significaron un gran reto para Natalia Denegri desde lo profesional pero también desde lo personal. Tras coronarse como la latina con más premios Emmy y ser reconocida por el Alcalde de Miami, también llevó a cabo una ardua tarea para instalar en Argentina el debate sobre el 'Derecho al Olvido' y cómo buscadores como Google abusan de sus algoritmos. Lo hizo de la mano de los doctores Fernando Burlando y Martín Leguizamón, quienes son expertos en el tema y han ganado más de 70 juicios contra diversos buscadores.

“Para mí fue un gran logro ver que en todos los medios, en las Universidades del país y hasta en las mesas de las casas se instaló el debate sobre este tema, que es tendencia mundial”, afirmó. En esta segunda mitad del año, Denegri continuará trabajando en el lanzamiento de su programa infantil periodístico solidario “Corazones Guerreros”, que estrena su décima temporada en septiembre en Estados Unidos y ocho países de Latinoamérica con múltiples misiones solidarias por EE.UU.

También en la post producción de algunos documentales muy esperados como la segunda parte de “Venezuela, la Verdad: Un juego de Ajedrez”. Además, tiene planeado viajar a Nueva York y a Europa nuevamente por cuestiones laborales, y está a pleno con la reciente apertura del nuevo local de 'Baires Grill' en Fort Lauderdale, Florida, la reapertura de la sede en Brickell, el barrio top de Miami, y la apertura de nuevas locaciones en Nueva York, Cancún y, posiblemente, en Europa.

“Aunque conlleva mucho esfuerzo, puedo decir que logré dominar esto de ser mamá empresaria y solidaria. Tengo una energía que no se acaba y mi familia me acompaña en cada nuevo proyecto que emprendo. Nicole sacó todos mis genes, los solidarios y los fashionistas también (risas) y Axl se está convirtiendo en un príncipe de cuentos que ama dar abrazos y ayudar a sus amiguitos. No le puedo pedir más a Dios: tengo la familia, el trabajo y la vida que siempre soñé, y aunque haya tormentas en el camino siempre sale el sol. Tal como los niños de mi programa, soy una luchadora. Nunca bajo los brazos y espero que mi vida sirva de inspiración”.

