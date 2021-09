La propuesta de Tini Stoessel a Lali Espósito que enloqueció a los fans

Desde hace años se habla de una enemistad encubierta entre Lali Espósito y Tini Stoessel. En las últimas horas esas versiones volvieron a reflotar luego de que trascendiera que la jurado de "La Voz" se había bajado de un concierto con su colega.

Sin pelos en la lengua, Lali salió a aclarar los tantos. “No me baje de ningún show, chiques. ¡Jamás fue real que me hayan convocado! De hecho, nunca entendí de que hablaban hasta ahora”, dijo a través de Twitter.

En medio de este revuelo que se generó, la cantante aprovechó para hacer una reflexión en otro tuit: "A mi estas movidas de TW y contestar no me gustan, pero MENOS soporto ya esa necesidad de seguir enfrentándonos entre mujeres. Eso hizo que quiera twittear, NO que hablen 'mal de mi'. Año 2021, con mujeres argentinas liderando la escena...ya está! Eso es viejo", dijo la cantante.

Horas más tarde la misma Lali volvió a sorprender en Instagram al compartir un video de Tini Stoessel. Se trataba de una historia en donde aparecía arrojando un beso ante la pregunta: "¿Cuándo algo con Lali?".



"Ojalá pronto", dijo Tini arrobando a Lali y dejando muchos emojis de corazón.

Lali Espósito: el apoyo de la China Suárez tras la separación de Benjamín Vicuña

Tras la separación de la actriz y Benjamín Vicuña, la coach de “La Voz Argentina” se volvió su roca y la amiga en quien descansar durante la tormenta.

“Tanto compartido. Tanto por compartir. Te quiero siempre mi @lalioficial", escribió la China en Instagram, junto a una selfie de ambas en camarines tras el show.



La actriz estuvo ubicada en primera fila para vitorear a su amiga en el tercer Gran Rex que brindan “Mau y Ricky”. Hasta el teatro llegó con Rufina, Magnolia y Amancio, fans de dúo y de Lali, con quien se sacaron una foto que daba cuenta de su emoción por estar cara a cara con su ídola tras el show, aunque para ellos cuando la ven en casa no es más que Lali, la amiga de mamá.