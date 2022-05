La publicación de Luisana Lopilato a 20 años del lanzamiento de Rebelde Way: "No puedo creer"

"Rebelde Way" cumplió 20 años de su estreno y Luisana Lopilato se hizo eco de esta fecha tan importante y especial para los fanáticos. La actriz hiza varias publicaciones desde su cuenta oficial de Instagram, donde compartió diferentes imágenes de su paso por la inolvidable ficción.

Luisana Lopilato hizo una publicación en su feed donde expresó: "¿Pueden creerlo? 20 años de Rebelde Way No puedo parar de recordar anécdotas y momentos increíbles. Estoy muy agradecida a la vida de haber sido parte de ese proyecto, y de haberme cruzado con tan lindo grupo humano".

Luisana Lopilato, Camila Bordonaba, Benjamín Rojas y Felipe Colombo.

Felipe Colombo comentó la publicación de su colega y manifestó: "Buenísimas fotos!!! 20 años no e nada!!”. Pero como si eso fuera poco, Luisana Lopilato también utilizó las historias de su cuenta personal de Instagram. Allí publicó una foto de los 4 protagonistas y escribió: "No puedo creer que se cumplan 20 años de esta locura hermosa que fue hacer 'Rebelde Way'".

Seguido a eso una postal de su personaje, donde agregó: "Gracias Cris por darme la posibilidad de haber sido 'Mía Colucci'. Qué difícil es ser yo", haciendo referencia a la frase célebre que repetía "Mía" siempre. Y por último una captura del vivo que hizo con Benjamín Rojas y Felipe Colombo, donde escribió: "Gracias por este hermoso reencuentro y este vivo lleno de recuerdos".

Las canciones de Erreway que eligió Luisana Lopilato

Como ya todos saben, durante la emisión de "Rebelde Way" nació el grupo "Erreway" que estaba conformado por los cuatro protagonistas de la novela de Cris Morena: Luisana Lopilato, Camila Bordonaba, Benjamín Rojas y Felipe Colombo. El cuarteto interpretaba todas las canciones de la famosa ficción.

Para acompañar las publicaciones de sus historias, Luisana Lopilato eligió tres de las canciones que interpretó con Erreway: "Rebelde Way" que era la cortina de la novela; "Sweet Baby" y "Para Cosas Buenas", canción que nació en la segunda temporada de la ficción.

Show de Erreway.