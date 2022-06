Walter Javier, más conocido como La Queen es la primera artista drag del Fuerte Apache. Cumplió su sueño y se desarrolló como artista musical. “Re fuerte” fue su primer disco y en 2021 lanzó “Mi mundo”. Su primera película fue “Hombres de piel dura”, bajo la dirección de José Celestino Campusano. Estuvo nominada a los Premios Gardel y se llevó una Estrella de Mar por “Mejor música original”.

Gracias a su talento, Muscari la convocó para ser una de las figuras de Sex. La Queen se puso en los pies de Sol, la abogada de “Días de Gallos”, la serie de HBO protagonizada por Ángela Torres, Tomas Wicz y Franco Rizzaro. Apasionada de los realitys, se lució conduciendo su programa SPAM en Twitch.

La Queen: “Sentir quien sos día a día, no solo este mes. Eso es orgullo”

Luego de la pandemia, la artista drag brilló en “Ciudad Emergente” y en Tecnópolis. Hoy disfruta haber sido declarada “Personalidad destacada del partido bonaerense de Tres de Febrero”.

- ¿Cómo llegó la música a tu vida?

“Yo crecí jugando con los vecinos del barrio, pero la conexión con la música llegó por parte de mi papá. Le decían Gardel porque tocaba la guitarra, pero en realidad él trabajaba como vendedor ambulante. Cuando era más chico me encantaba Freddie Mercury y un día llegó a casa con uno de los discos de Queen, que consiguió por un trueque con un vendedor”.

- ¿Pensas que tu propuesta musical surge para romper un poco con el ambiente machista de la música urbana?

"Yo siempre digo que no soy una artista de trap, soy una artista. Soy una drag queen cantante en mi país y lo único que quiero es hacer música. Empecé haciendo trap porque dije: "Si la vamos a hacer la hacemos bien." Me metí en un mundo en donde con los que "luchaba", por así decirlo, eran personas que en mi vida jamás me hubieran aceptado por ser como soy, LIBRE. Y la verdad, el recibimiento fue hermoso. Mi propuesta claro que sirve para cambiar. Para crear y creer. Que todxs sepan que acá estoy para representarlxs y jamas van a invisibilizarnos si yo estoy acá. Junto a grandes colegas que también levantan esta bandera hermosa".

La Queen: “Sentir quien sos día a día, no solo este mes. Eso es orgullo”

- ¿Cómo nació La Queen?

“Elegí el nombre por Reina, la enfermera que me rescató en el Hospital de Lanús. Ella es amiga de mi mamá adoptiva, Nélida. Ella le contó a mi mamá que yo gritaba tanto que parece que cantaba y por eso me escuchó. Creé a La Queen en el 2019, porque no encontraba un maricón que diga ‘Soy un maricón en la industria musical argentina’ Entonces no encontraba a alguien con quién me identifique a nivel profesional. Y dije ‘lo voy a crear’. Tampoco quería que una persona heterosexual cuente algo nuestro que no lo entiende, entonces comencé con mi propio camino”.

- ¿Cómo viviste ese proceso? ¿Te acordas cómo fue la primera vez que te "dragueaste"?

"El proceso no fue fácil porque yo no era drag, entonces no sabía maquillarme, no sabia vestirme, combinar ropa...¡nada de nada!. Además no tenía la plata para todo eso. Como siempre digo, ser una drag queen es carísimo y a la vez somos "carísimas". Por eso siempre desde mi lugar pido que respeten el laburo de las colegas y entiendan que este arte hermoso cuesta demasiado. También no sólo en lo económico. En todo. Pero es el arte más lindo que puede existir en este planeta tierra, en lo que a mí me respecta".

"La primera vez que me monté fue con un ex. Él me maquilló y me mostró ese mundo. Pero en ese momento yo no estaba interesada, y nunca más lo hice hasta el momento de crear a La Queen".

- ¿Qué tiene Walter de La Queen y La Queen de Walter?

"Ninguno tiene nada del otro. Son dos mundos completamente opuestos. La Queen es la estrella, la diva, la superstar argentina. Walter es el productor de ella, es quien la produce para que salga y lo de todo. Son dos personalidades extremadamente opuestas".

- ¿Qué crees que le aportas a las redes sociales desde tu rol como influencer?

"Creo que aporto la diversidad y realidad que el mundo necesita. Si me siguen en mi cuenta de Instagram pueden ver que no solo muestro mi mundo musical y quien soy como artista, sino que también muestro quién soy yo, Walter, quien le da vida a La Queen. Muestro a mi barrio hermoso, Fuerte Apache, muestro mis raíces y cuento mi historia. Eso a mi publico le encanta porque ven la creación desde cero. Yo como persona también amo conocer eso de un artista, quiero ver que el artista es una persona común y corriente como todxs".

La Queen: “Sentir quien sos día a día, no solo este mes. Eso es orgullo”

- ¿Qué es el orgullo para vos?

“Realmente es todo. Sentir quién sos, vivir como sos, demostrar lo que como sos, día a día no solo en el mes de junio o noviembre. Todos mis días soy como me ven, ¿cuál sería el pie para sentirte orgulloso de vos si no te querés?. Lo dice la mismísima RuPaul: ‘Si no te amas a vos mismo ¿cómo vas a amar a alguien más?’. Entonces para mí eso siempre es importante destacar. El amor propio, por más que suene cliché, es en el sentido de gustarte sin prejuicios. Para mí eso es el orgullo”.

- ¿Cómo ves la realidad LGBT en Argentina?

“La veo. Yo siempre lo digo, el país en tema de leyes es super avanzado y Argentina está un paso adelante en temas de perspectivas de género. El tema es que la realidad es diferente. Yo vivo en el Fuerte Apache y siempre supe que soy un puto visto, afeminado o como me quieran decir. Y como no estamos educados para ver que somos personas comunes y corrientes, más de una vez me atacaron. No quiero imaginarme como es en otros lugares, entonces es un poco complicado ser de la comunidad LGBTIQ+ si no sos heteronormado”.

- ¿Qué crees sobre los ataques homofóbicos que sufre la comunidad en nuestro país?

"Ustedes no se dan una idea de lo que sufrí de chico por ser gay. Me pegaron, me aislaron, se reían de mí por ser afeminado y nadie me defendía. Por eso tengo la personalidad que tengo. Si a mí de chiquito me hubieran dicho que iba a crear a ella. A esta hermosa drag, a este hermoso personaje , que cambio completamente la vida de muchas personas y en especial la mía. Jamás lo creería".

La Queen: “Sentir quien sos día a día, no solo este mes. Eso es orgullo”

- ¿Qué sentís al haber sido declarada “Personalidad destacada”?

“Es hermoso y muy lindo. Lo vivo como algo muy importante porque el reconocimiento es también para la comunidad LGBTIQ+ del Fuerte Apache”.