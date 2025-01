En este caso, Benjamín Vicuña ocupa un importante rol en el escándalo que protagonizan Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez por ser el padre de dos de los hijos de la ex Casi Ángeles y por intentar correr a sus menores del ojo mediático. Mientras la China desmiente los rumores de embarazo, el chileno viajó a su país de origen junto a sus hijos y su pareja, Anita Espasandín, para compartir unas vacaciones familiares.

En el intento por “escapar” del escándalo que protagoniza su ex pareja, el actor viajó a Chile y compartió una serie de posteos junto a sus hijos y su novia.

Las vacaciones de Benjamín Vicuña junto a sus hijos y su novia en medio de los rumores de embarazo que enfrenta la China Suárez

Después de que Yanina Latorre asegurara que Benjamín Vicuña estaría molesto con la China Suárez por la confusión que le genera a sus hijos cambiando de pareja cada año y con un supuesto embarazo en el medio, el actor se mostró en Chile junto a sus hijos y su novia, Anita Espasandín.

Benjamín no solo se mostró más enamorado que nunca, sino que posteó un tierno video con fotos de sus hijos y una reconocida canción del joven cantante Milo J. En el film se puede ver a Beltrán, Benicio, Amancio y Magnolia disfrutando de la naturaleza y paseos en caballo.

“Papá, ¿qué hago sin Wifi?” dice uno de los cuadros de diálogo dibujados en la storie, mientras que otro responde “esto”, e inicia el dulce video en el que comparte distintos momentos con sus herederos.

El actor decidió disfrutar de cada espacio de su país natal junto a sus niños y a su novia, Anita, y no solo visitaron animales de campo y montaron a caballo, sino que también visitaron las playas chilenas. Allí hicieron surf y jugaron al fútbol.

En las imágenes se puede ver a Magnolia y Amancio junto a su padre, después de la gran pelea que protagonizó junto a su madre en el Aeropuerto por la falta de algunos documentos para que los niños pudieran abordar el avión. Sin embargo, el conflicto se solucionó rápidamente y ambos pudieron arribar al país natal de su progenitor para encontrarse con sus hermanos, hijos de Pampita, y vivir unas lindas vacaciones.

La reacción de Benjamín Vicuña al supuesto embarazo de la China Suárez

Además, Benjamín eligió el mejor momento para alejar a sus hijos del centro del problema, Buenos Aires. Ya que después de que ellos llegaran a Chile, los rumores de embarazo de la China Suárez se incrementaron. Si bien Yanina Latorre confirmó de varias fuentes la información, la actriz desmintió la noticia de estar en la dulce espera.

La China Suárez desmintió su embarazo

Sin embargo y frente al gran revuelo que causó esta información, Benjamín Vicuña decidió no hacerse eco, por lo que no reaccionó ni respondió ningún tipo de consultas sobre su ex pareja y una posible maternidad con Mauro Icardi. El actor eligió disfrutar de los paisajes y actividades que le ofrece su país, junto a sus hijos y su pareja, Anita Espasandín.

MVB