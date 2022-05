La reacción de Benjamín Vicuña cuando le preguntaron por Rusherking

La relación entre la China Suárez y Rusherking ya no es secreto para nadie. La actriz y el cantante cada vez se esconden menos y eso genera curiosidad a la hora de saber si Benjamín Vicuña ya conoció al vocalista.

El cronista de "LAM" le preguntó a Benjamín Vicuña: "¿Conoces a 'Rusher'?", el actor respondió: "¿A quién?". Entonces el periodista insistió: "A Rusherking", por lo que el artista con total seriedad manifestó: "No". Seguido a eso lanzó una carcajada y abrazó al movilero.

Benjamín Vicuña rápidamente entendió la situación y le dijo al camarógrafo que estaba grabando la entrevista: "Es malo. Es malo, malo, malo", haciendo referencia al periodista que le preguntó si conoce al actual novio de su expareja. Esa fue la última pregunta que respondió antes de retirarse junto a sus hijos.

Benjamín Vicuña se refirió a la China Suárez

Previo a ser consultado sobre si conoce o no a Rucherking, Benjamín Vicuña respondió sobre la China Suárez. El periodista le preguntó sobre los rumores que cuestionaban los motivos de sus viajes luego de que la actriz diera a entender que viajaba mucho por "trabajo", dejando entrever que descreía de que fuera por eso.

Benjamín Vicuña, por su parte, expresó: "No hablo. No voy a hablar de ella ni de sus momentos, me parece que no me corresponde. Las cosas que debemos hablar que son de nuestros hijos, tenemos una forma y listo. El resto... no puedo salir a comentar cosas que no me corresponden".

El periodista la preguntó si se enteró de los rumores sobre sus viajes, Benjamín Vicuña insistió: "No hablo más, no hablo de ella, ya es un tema que está cerradísimo. Que ella busque su forma. Pero no hablo más, se acabó". Con respecto a cómo es la relación entre ellos siendo expareja, el actor aclaró: "Mira... a eso me lo guardo. No hablo más. No hablo de ella, creo que ella es una mujer adulta".