La respuesta de Benjamín Vicuña cuando le consultaron por la China Suárez

Benjamín Vicuña fue consultado por el notero de LAM entre otras cosas por la China Suárez.

En el día de ayer, la actriz subió una Historia a su Instagram donde mencionaba que el padre de sus hijos viajaba mucho en teoría "por trabajo". Sobre esto y cada vez que el notero le preguntaba algo de su ex, Benjamín Vicuña respondió: "No voy a hablar ni de ella ni de su presente. No me corresponde. Es un tema que ya está cerradísimo". Ante la insistencia del notero, el actor agregó: "No hablo más. Se acabó. No hablo más de ella".

Al regresar al piso, Yanina Latorre contó que Benjamín Vicuña y la China Suárez se están comunicando entre ellos solamente a través de sus abogados.

Yanina Latorre reveló el motivo del enojo de Benjamín Vicuña con la China Suárez

Yanina Latorre habló una vez más de la China Suárez en LAM. El programa de esta noche se dedicó bastante a la actriz en parte porque hace instantes ella misma subió un video a sus redes hablando de un hilo de Twitter que la involucraba junto al programa que conduce Ángel de Brito.

Mientras hablaban de la China Suárez, Yanina Latorre hizo un comentario sobre uno de los motivos por los que Benjamín Vicuña estaría enojado con la China Suárez. Resulta que según la angelita, la también cantante se mudó a Palermo, Capital Federal, y esto no lo convencería demasiado al papá de sus hijos, Magnolia y Amancio.

Cabe recordar que la China Suárez estuvo haciendo infinidad de remodelaciones en su casa de Pilar, vivienda que compró con Benjamín Vicuña, poco antes de separarse definitivamente. Sin embargo, tiempo después, la casa pasó a ser propiedad de la actriz, para que pudiera vivir con sus hijos ahí.

Más allá de que la artista se ocupó de armar la casa de sus sueños, luego se dio a conocer a principios de abril que no veía la hora de mudarse de ahí. Según "Socios del Espectáculo", "ladrones intentaron entrar a robar. Ella se fue a dormir a un hotel con sus hijos y afirman que se quiere mudar lo antes posible". Está claro que la China Suárez tenía miedo de volver a pasar por una situación similar.