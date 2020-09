La reacción de Karina cuando le preguntaron por el "Kun" Agüero

Karina "La Princesita" es una de las grandes figuras del Cantando 2020 y una verdadera revelación como jurado del certamen.

La cantante demostró que es dueña de una lengua filosa y no se calla nada. La diosa es transparente con sus devoluciones y también cuando de su vida personal se trata. Por este motivo, no sorprendió cuando se refirió a Sergio "Kun" Agüero, su ex pareja.

En diálogo con Ángel de Brito en LAM, la intérprete intentó eludir mencionarlo. "A vos te cantaban tus novios?", preguntó el conductor. “Sí, cantaban. Al Polaco le gustaba cantar todo el tiempo”, dijo ella.

“¿Y tu siguiente pareja cantaba?”, siguió el periodista. “Sí, cantaban todos en general. Cantan todos”, siguió la artista.

“En el ránking de cantantes, el Polaco va primero, ¿y segundo?”, tiró De Brito. “No quiero nombrarlo. Les juro que tengo una cosa, no lo quiero ni nombrar", disparó Karina.

Luego, aclaró por qué es reticente a mencionarlo. “Nadie me llama ni me reta. Pero no quiero, prefiero olvidar. No es que la pasé tan mal, pero no quiero. Odio cuando uno nombra algo natural que pasó en su vida, que no tendría que generar nada, y piensan que salgo a hablar de él… y yo no lo necesito. Es por respeto que lo hago. Prefiero evitar hablar del Kun", cerró.