La reacción de la madre de Matías Defederico en medio del escándalo con Cinthia Fernández

En las últimas horas tomó conocimiento público el escándalo entre Cinthia Fernández y Matías Defederico, cuando la bailarina no pudo entrar al country del deportista para llevar a sus hijas a su clase de equitación, tal como lo hace todos los fines de semana.

Luego de ese lamentable episodio donde las hijas de la panelista de "Momento D" lloraban desconsoladas por el miedo a que la policía se lleve detenida a su mamá, fue la mismísima Cinthia Fernández la que hizo su descargo en las redes en contra de su es marido, Matías Defederico.

La publicación de la mamá de Matías Defederico en contra de Cinthia.

Por su parte, el exfutbolista eligió mantenerse en silencio, pero fue su mamá, Ani Frascino la que se manifestó públicamente a través de su cuenta personal de Instagram. La madre de Matías Defederico compartió una postal de una Cobra. Junto a la imagen de la serpiente venenosa, la mujer escribió: "Traga su propio veneno. Así es C.F.".

A pesar de que no escribió el nombre completo de la madre de sus nietas, las iniciales indican claramente que se refiere a Cinthia Fernández. Seguido a eso, Ani Frascino compartió una fotografía junto a sus hijos y una de sus nietas, en la que ella está abrazando a Matías Defederico.

La publicación de la mamá de Matías Defederico.

Se filtró el monto que Matías Defederico le paga a Cinthia Fernández por sus hijas

Anoche, en la emisión de "LAM", se dio a conocer cuál es el importe que Matías Defederico le pasa a Cinthia Fernpandez por cada una de sus hijas. La artista manifestó: "Me pasas 55 mil pesos. Para mucha de gente es un montón, pero no es mi realidad y no es lo que tengo que recibir".

Como si eso fuera poco, la bailarina agregó: "Se compra una casa, un auto, se puso un negocio, ¿y no tiene guita para pagarme? Si no tenés guita, andá a laburar". Cinthia Fernández aseguró que ese importe no le alcanza para cubrir los gastos de sus tres hijas y que es por eso que ella se ve obligada a trabajar todo el día para que no les falte nada.