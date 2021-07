La reacción de Sabrina Rojas tras los rumores de romance de Luciano Castro y Jimena Barón

Luciano Castro se vio envuelto en rumores de romance con Jimena Barón que fueron rápidamente desmentidos.

Sin embargo, fue Juariu quien mostró las pruebas que evidencian que entre ellos hay algo más que una amistad cuando descubrió que el actor "fumaba habanos", tal como La Cobra habría asegurado que hacía su nuevo galán.

Pero después de la palabra de ambos protagonistas, Sabrina Rojas quedó en el centro de la escena. La actriz y ex panelista de A la tarde, confirmó tiempo atrás que si Luciano Castro estaba disfrutando de su soltería.

“No creo que Luciano esté conociendo a alguien, debe estar conociendo a muchas”, aseguró Sabrina Rojas tiempo atrás.

"Es un chico hermoso, soltero y está haciendo uso de su libertad. Me parece muy bien que lo haga. Pero no hablamos de eso. Él hace su vida de la forma que quiera, y yo hago la mía. No se pregunta. Eso también hace que la amistad siga. Por ahora venimos así”, agregó.

La palabra de Jimena Barón sobre su romance con Luciano Castro

Jimena Barón, la jurado de La Academia se refirió a los rumores de romance con Luciano Castro.

”¡Bueno, pará, porque yo ya estoy en un quilombo! No puedo más de mensajes”, le dijo "La Cobra" a Marcelo Tinelli en el aire del programa.

“Con Luciano vamos a filmar una película. Lo aclaro porque somos amigos desde hace 18 años con el gordo, como le decimos todos”. Y aclaró: “De hecho, todavía ni siquiera nos juntamos la primera reunión por la película, tuvimos llamados solamente. Nada que ver”, aclaró.

AM