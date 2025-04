La reacción de Yanina Latorre al polémico video de Lola Latorre siendo detenida en un control de alcoholemia

Las imágenes de Lola Latorre siendo interceptada por la policía en un control de alcoholemia rápidamente se viralizaron, generando una ola de repercusiones. En medio de la polémica, la reacción de Yanina Latorre, ante el polémico video de su hija, sorprendió a todos principalmente a quienes la criticaron por lo sucedido.

Yanina y Lola Latorre

El descargó de Yanina Latorre luego de que se viralice el video de Lola Latorre siendo detenida

La reciente detención de Lola Latorre en un control de alcoholemia encendió las alarmas y desencadenó un sinfín de reacciones. Yanina Latorre, se pronunció en su programa de radio sobre lo sucedido, explicando la situación y generando un fuerte cruce entre las personas que la criticaban luego de la viralización del video de su hija siendo detenida.

En las últimas horas, se conoció un video donde se puede ver a la influencer siendo interceptada por la policía de la Ciudad de Buenos Aires el viernes en la noche, luego de salir de un boliche en Palermo, donde se le realizó un test de alcoholemia que arrojó resultado positivo. Ante esto, su vehículo fue retenido y las imágenes se viralizaron rápidamente.

Lola Latorre

Ante la polémica, su madre, Yanina Latorre, rompió el silencio en su programa de radio Yanina 107.9 (El Observador) y defendió a su hija de las críticas. "Yo me enteré hoy, no sabía nada. Mi hija tiene 24 años, es adulta y no me cuenta todo evidentemente. Empecé a ver que la gente me insultaba en las redes y me decía 'tu hija es una asesina'", comentó la angelita.

En la misma línea, la panelista dio más contexto para quienes no sabían de la noticia: "Fue a una fiesta con las amigas el viernes, no cenó, se tomó un fernet temprano y creyó que no le iba a durar toda la noche. Salió del boliche, fue a buscar su auto, no llegó a manejar que la paró la policía en un control de alcoholemia y le dio 0,5, que es el mínimo".

A su vez, Yanina Latorre, explicó cuáles fueron las consecuencias legales que tuvo este incidente para Lola Latorre: “Es multa, no sanción. Se llevaron el auto en el momento y lo fue a buscar, pagó una multa de 50 mil pesos y le retienen el registro por tres días. Pero le dieron un registro provisorio y se fue manejando de ahí".

La reacción de la panelista no pasó desapercibida, mientras algunos la apoyaron por defender a su hija, otros cuestionaron su postura y señalaron que minimizar el hecho podría enviar un mensaje equivocado. En redes sociales, la controversia se amplificó cuando Morena Rial, con quien la periodista mantiene una histórica rivalidad, aprovechó la situación para lanzar duras críticas: "Yanina, ¿no hablas de la borracha de tu hija, que le secuestraron el auto en un control policial?".

Yanina Latorre

El episodio puso nuevamente en el centro de la escena a la familia Latorre, que en más de una ocasión protagonizó situaciones mediáticas. Mientras Lola Latorre intenta dejar atrás el incidente, Yanina Latorre sigue enfrentando las repercusiones de su reacción ante el polémico video que se viralizó de su hija siendo detenida en un control de alcoholemia.

VDV