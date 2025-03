Morena Rial tras ser excarcelada de forma extraordinaria por la causa del robo a la casa de Villa Adelina, reinició su vida. Desde el departamento de Colegiales de su hermana Rocío Rial, la mediática inició una sección en su cuenta de Instagram titulada “Morena investiga”.

Se trata de un ida y vuelta con sus 1,3 millones de seguidores en donde su rol es el de destapar los escándalos de las celebrities argentinas. Sin embargo, el rencor tomó parte principal de sus “investigaciones” y recientemente se vengó de Yanina Latorre con el rumor de una infidelidad de la conductora a Diego Latorre.

Morena Rial, Yanina y Diego Latorre

Yanina Latorre desde el estreno de su ciclo “Sálvese quien pueda” en donde comparte piso con Ximena Capristo, Lizardo Ponce y Fede Popgold, atraviesa uno de sus mejores momentos a nivel profesional. Sin embargo, sin olvido ni perdón, Morena Rial reapareció para cortar con la tensa calma de los conflictos mediáticos de la angelita.

Mediante sus historias de Instagram, la madre de Amadeo y Francesco se explayó sobre cómo habría sido la infidelidad de la estrella televisiva a Diego Latorre. "Yanina le habría sido infiel a 'puntita' desde hace varios años. Dejaba su camioneta estacionada en Jumbo Pilar y se cruzaba a otro auto donde (él) la esperaba. Ampliaremos", expuso junto a la canción de La Liga "Se re pudrió".

Así Yanina le habría sido infiel a Diego Latorre con un fotógrafo según Morena Rial

Acto seguido, confirmó mayores datos acerca del presunto amante. "Hablando de talentos Yanina, ¿nos contás tus talentos con Alejandro, el fotógrafo?", lanzó filosa. "Estaban buenas las sesiones", cerró dejando abierto el enigma que pocas horas después Yanina se encargaría de aclarar.

Yanina Latorre, sin dilatar más el momento, decidió responderle en vivo a Morena Rial durante los últimos minutos de su programa, y sus dichos fueron contundentes.

“¡More! No tengo un amante, tengo diez. Camioneta no tengo, a Jumbo no voy”, comenzó su defensa la angelita guardando lo mejor para el final de su descargo. “No salgo a chorear con un bebé en brazos”, cerró filosa apuntando contra la hija del ex conductor de "Intrusos".

Morena Rial reveló cómo Yanina Latorre le era infiel supuestamente a Diego Latorre y afirmó que la mediática tuvo encuentros secretos en el estacionamiento del supermercado Jumbo de Pilar ubicado sobre la Avenida Las Magnolias al 698. Allí, según la mediática, se vería con un fotógrafo que aún se desconoce su identidad. A pesar de esta versión la conductora este viernes 28 en su programa lo desmintió y se burló de la joven de 26 años.

C.G.