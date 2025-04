La batalla de Wanda Nara y Mauro Icardi tiene un nuevo avance en la historia. Según detalló Yanina Latorre, en su cuenta de Instagram, la Justicia argentina ordenó la revinculación del futbolista con las menores. Sin embargo, el encuentro se debe dar en un cierto contexto, del cual la modelo y la China no estarían de acuerdo. De esta manera, entra en rol la actriz, quien habría armado dos planes para apuntar contra Wanda, mientras su pareja intenta reconectar con sus hijas.

Tras el fuerte encuentro en el Chateu Libertador, Wanda Nara quedó cuidando a sus hijas, Francesca e Isabela. Las menores tendrían que haberse ido con Mauro Icardi, pero tras la supuesta violenta reacción del futbolista, las autoridades decidieron que se quedarían con su madre. A partir de este momento, comenzó una investigación por parte de la Justicia que terminó con la orden de revinculación, luego de semanas de no haber podido mantener contacto.

Según contó Yanina Latorre, el momento se daría en el ministerio tutelar. "Los padres eligen psicólogos, el ministerio define, las chicas empiezan la terapia y se hacen reuniones entre ellas y el padre, con profesionales presentes", explicó la conductora de SQP en su cuenta de Instagram. La cantidad de las mismas se definirá a medida de que los profesionales vean cómo se lleva adelante el vínculo. Sin embargo, esto no sería del agrado de Wanda Nara, por lo que intentaría evitarlo a toda costa. "Me dicen que Wanda no quiere que las niñas hagan terapia. Wanda y su justicia paralela, creo que la envidio", expresó la angelita.

Los posteos de Yanina Latorre sobre el Wandagate

Pero ella no sería la única que se encuentra en desacuerdo con lo ocurrido. La China Suárez habría querido que se diera el encuentro de ella con las hijas de Icardi, y llevar a cabo planes para apuntar contra Wanda Nara. Según reveló Latorre, la actriz tenía salidas planificadas, ese fin del semana del desastre, para que fotografíen a las menores con ella, y compartirlas en los medios de comunicación. "Muy colaborativa y amorosa con el vínculo de "su amor" con sus hijas. Wanda esta obsesionada con la nipona, pero ella también. Y estos planes son maldad pura", sentenció la panelista.

Estos datos que compartió Yanina Latorre hicieron que los usuarios se pronunciaran en redes sociales y comenzara un nuevo debate sobre el Wandagate. Por el momento, las menores se encuentran al cuidado de Wanda Nara. Mauro Icardi y la China siguen conviviendo en la casa de los sueños, y publicando románticas postales juntos, mientras esperan el accionar de la Justicia y la respuesta que tendrá la modelo ante esta nueva situación que favorecería al futbolista.

