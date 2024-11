Luego de que ayer Wanda Nara anunciara que Callejero Fino ya no continuaría en el certamen, este jueves 14 el músico hizo un fuerte descargo aclarando el motivo de su baja. En el mismo video también anunció cuál será su próximo proyecto.

Callejero Fino sorprendió a muchos luego de dos ausencias consecutivas en la carpa, pero fue durante el programa del miércoles 13 que la conductora de Bake Off Famosos anunció que él ya no puede continuar participando. Acto seguido, el cantante, esta tarde se grabó a sí mismo en un video en donde explica el motivo por el que decidió renunciar a su contrato con Telefe.

El descargo de Callejero Fino tras renunciar a Bake Off

Bake Off Famosos ya se acerca a su fin y los cocineros están con las ansias a flor de piel por quién será coronado con el título de “Gran Pastelero”. Quienes lograron permanecer en la carpa sorteando los retos son Damián de Santo, Verónica Lozano, Eliana Guercio, Cande Molfese, Mariano Iúdica y hasta hace pocos días también Callejero Fino. Pero el miércoles, cuando se esperaba que ocurra la eliminación, la producción decidió no hacerla y condenar por inasistencia a Callejero. Este último se convirtió recientemente en un participante conflictivo debido a sus múltiples faltas a las grabaciones y ahora se encuentra fuera de la dulce competencia.

El cantante de “Tamo Chelo” y “M.A” esta tarde decidió responder tanto a sus fanáticos como a la producción del programa con un mensaje que posteó el día después de que Wanda Nara anunciara su baja. “Voy a ser breve. Como todos ya saben no voy a formar parte de Bake Off porque tengo otros compromisos y por cuestiones laborales no voy a estar más” comenzó explicando el músico en su cuenta de Instagram.

“Quiero agradecer de todo corazón a todos mis compañeros. Agradecer a toda la gente del piso. Agradecer a toda la gente del canal, a toda la gente de Telefe que me trataron excelente” afirmó Callejero Fino satisfecho por la experiencia de cocinar junto a las estrellas. El motivo por el que Callejero abandonó la carpa se debe a que se encuentra grabando un nuevo video musical de una de sus canciones.

En su descargo en redes, el cantante admitió que este fin de semana publicará el video en su cuenta de YouTube: “La verdad que la pasé muy bien en la carpa pero por cuestiones laborales no voy a poder estar más. Le mando un fuerte abrazo todos, pero más que nada quería agradecerle a la gente que está del otro lado tirando la positiva desde el minuto cero así que muchísimas gracias a todos. Este fin de semana se viene un video nuevo”.

Callejero Fino a pesar de que logró ganarse el afecto de los televidentes no continúa en la carpa y se unió involuntariamente al club de los eliminados en los que se encuentran: Karina Jelinek, Alejandra Maglietti, Marcos Milinkovic, Andrea del Boca, Jorgelina Aruzzi, Javier Calamaro, Gastón Edul Damián de Santo y Ángela Leiva. Sin embargo, el músico no tiró el delantal y se mostró agradecido con la producción, en vistas de volver a participar en otro momento.

Lejos de la repostería, él decidió apostar por sus proyectos propios y anunció que lanzará un nuevo video musical que ya estaría disponible en YouTube este fin de semana.

CG