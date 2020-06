Luciana Salazar habló de su relación con Martín Redrado: "Está todo bien"

Se amaron intensamente, y así como fue tan pasional la unión, lo fue la ruptura. Luciana Salazar y Martín Redrado, estarían nuevamente cerca. En diálogo con el ciclo radial "Polino auténtico", la modelo dijo que con el economista "está todo bien".

Siempre misteriosa, Luly dejó una vez más interrogantes, aunque sí aseguró que el conflicto entre ellos ya se había superado. "No voy a entrar en detalles porque está mi hija en el medio pero está todo bien. Si él quiere ver a Matilda, si me lo pide, por supuesto que puede. Pero por respeto a mi hija, prefiero no hablar".

Próxima a ser parte del panel de Polémica en el Bar, Salazar confesó que si bien le gustaría agrandar la familia y darle un hermanito a Matilda, "es muy difícil y sola tendría que darle el mismo nivel de vida que le estoy dando a Matilda".

En relación a su presente laboral manifestó que se tendría que haber incorporado al ciclo en abril, pero la pandemia lo impidió. Dice que ellos la necesitan y que ella quiere estar en el legendario programa.

Por último aseguró que acompañará el primer día de su presencia en Polémica con una primicia que tiene guardada bajo cuatro llaves.