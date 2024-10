En la tarde de este jueves, desde el seno familiar de Jorge Lanata se dio a conocer su nuevo parte médico que tiene relación con la cuarta operación que recibió en la última semana. En este marco, Elba Marcovecchio se expresó en redes sociales, más precisamente en su cuenta de Instagram, y nuevamente señaló a las hijas del escritor, Bárbara y Lola Lanata. Cabe mencionar que el conductor de 'Periodismo para todos' se encuentra peleando por su salud desde el 14 de junio pasado y que ha sido traslado en más de una ocasión.

El nuevo descargo de Elba Marcovecchio, en Instagram, en el que señaló a Bárbara y Lola Lanata

Luego de ser operado por cuarta vez en el Hospital Italiano, la familia de Jorge Lanata vivió nuevas diferencias u otra disputa en relación a acusaciones que se hacen desde ambos lados: Elba Marcovecchio y Bárbara y Lola Lanata. El nuevo informe médico del consagrado periodista arrojó que el post operatorio fue favorable y que continúa bajo observación.

Teniendo en cuenta esto, la abogada y compañera de vida del experiodista de 'Página 12' realizó un descargo en su cuenta de Instagram, (@elbitamarcovecchio). "Una vez más me veo obligada a defenderme ante los inmerecidos ataques y tergiversaciones públicas que nada tienen que ver con la realidad. Resulta inverosímil que haya quienes tengan fuerzas y ansias de rivalidad en este momento donde Jorge pelea por su vida como nunca antes", comenzó diciendo.

Y posteriormente la esposa de Jorge Lanata, la experimentada letrada Elba Marcovecchio, profundizó: "No inicié este enfrentamiento, cuyas razones solo reflejan lo que alguna vez dijo Jorge: 'Se van a matar por la plata'. Se quedó corto. Al menos yo jamás hubiera imaginado que para tal fin llegarían a pedir la determinación de capacidad de su propio padre, el periodista más brillante de la Argentina. Sus actos hablan por ellas".

Para culminar, continuó su descargo señalando a Bárbara y Lola Lanata, hijas de Jorge Lanata: "Por respeto a Jorge elijo no hablar y solo me limitaré a salvaguardarme de sus ataques y cumplir con lo que Jorge me encomendó. Ruego que pronto sea él que pronto sea él quien pueda defenderme, como tantas veces se vio obligado a hacerlo, ante ellas y otros. La verdad siempre nos alcanza. Siempre...". De esta manera, la abogada se expresó en su cuenta personal de Instagram e intentó limpiar su nombre y apellido frente a las acusaciones o ataques que manifiesta recibir en las expresiones realizadas en dicha plataforma digital.

