Francisco Tinelli es el tercer hijo de Marcelo Tinelli, y el primero con Paula Robles. El conductor del Bailando 2023 ya era padre de Candelaria y Micaela con Soledad Aquino. Recientemente, el hijo del Cabezón se operó de los ojos e hizo una reflexión en las redes sociales.

La reflexión de Francisco Tinelli después de operarse los ojos

La operación de ojos es una cirugía que se suelen hacer muchos famosos para mejorar su visión, hace una semana que el hermano de Juanita Tinelli decidió operarse de la vista y reflexionó junto a sus seguidores de como le cambio la vida. "Hoy se cumple una semana de haberme operado de la vista", comenzó el hijo del conductor.

"No quería dejar de mencionar la alegría que me genera volver a ver bien. Como incide en la autoestima también, la seguridad al manejar, caminar, distinguir personas. Uno no se da cuenta de lo que significa la visión "predeterminada" de "origen" hasta que pasas por estas intervenciones", agregó el joven.

"Sin exagerar, ni ser alardearte. La sensación es de haber conseguido un "Superpoder". Ojalá, vuelvo a insistir, el que pueda hacerlo y tenga la oportunidad, no dejen de confiar en estas operaciones. Te cambia la vida. Es más simple de lo que crees", cerró Francisco Tinelli después de operarse los ojos.

