Quién es Francisco y qué hace el hijo de Marcelo Tinelli que más le escapa a la fama

Francisco Tinelli (24 años), es el tercer hijo de Marcelo Tinelli, y el primero de Paula Robles. Para el 16 de marzo de 1998, día y año en el que nació el galán del clan, el conductor ya era padre de Micaela y de Candelaria junto a Soledad Aquino. Junto a Paula también fue padre de Juana. Muchos años después, Marcelo conocería a Guillermina Valdés y sería padre de Lorenzo.

De todos los hijos del mítico conductor de Showmatch y de Bailando por un sueño, Francisco Tinelli es el que más le escapa a la fama y a los flashes. En una primera instancia y en sus primeros años de juventud incursionó en el mundo del modelaje y se lo pudo ver siendo parte de algunas producciones de fotos. Sin embargo, rápidamente desistió de esa idea.

A qué se dedica Francisco Tinelli, el hijo de Marcelo

Francisco Tinelli es Dj. Un buen día y tras presentarse en la inauguración de un bar porteño en el que también cantó su hermana Cande y su cuñado Coti Sorokin, el hijo de Marcelo decidió meterse de lleno en el mundo de la música y encontró allí un refugio y un cable a tierra.

El 15 de octubre del 2021, Francisco presentó “Piel”, el primer single su álbum debut de música electrónica de estilo progresive. El mismo fue realizado junto a Juan Cruz Marino. En su momento, Francisco Tinelli escribió en su cuenta de instagram "es un álbum que significa mucho para mí, un álbum que lo vamos a llevar al plano visual con el ojo único de @victoriaetchepare . Este proyecto es un proyecto muy especial, no solo por su nivel artístico sino porque elegimos entre lxs 3 filmarlo en un lugar mágico, un lugar que representa mi vida, mi corazón. Decisión que voy a estar agradecido por siempre.No aguanto más para que esto salga a la luz y poder compartirlo con ustedes. Desde nuestro corazón hacia el tuyo. Para mi es un objetivo cumplido. Hacer lo que amo y eso que amo llegue a lo más profundo de V O S".

Además, según contó Marcelo Tinelli en una entrevista que le brindó a Clarín en 2022, su hijo estudia cine. En ese entonces, el conductor de Canta Conmigo Ahora declaró "Es una de las personas que más escucho, muy esteta, cinéfilo, muy inteligente".

Cómo fue la infancia y la adolescencia de Francisco Tinelli

Francisco Tinelli estudió en ORT y terminó la secundaria al graduarse en la especialización en Medios de Comunicación. Tiempo después, el hijo de Marcelo Tinelli decidió responder una ronda de preguntas en instagram y sus seguidores le preguntaron si había aprendido alguna lección de vida. El joven, sin pelos en la lengua, contestó " "En la adolescencia cuidé muy poco mi cuerpo. Tenía una exigencia muy grande por cómo me mostraba y me veía. Fui muy duro conmigo mismo. Hoy en día veo la salud desde otro lado. La salud desde el disfrute".

Ya en 2020 Francisco Tinelli había hablado de su adolescencia. "¿Crees que la gente que no te conoce tiene una buena impresión tuya?, ¿cuál fue la peor fase de tu vida?", fueron algunas de las preguntas que respondió a sus seguidores en aquel entonces. Y el hijo de Marcelo Tinelli y Paula Robles no dudó en responder cada una de ellas con absoluta sinceridad. Sobre la primera, expresó que cree que las personas que no lo conocen no tienen una buena impresión de él, y en la siguiente dio detalles al respecto.

"La adolescencia, realmente la adolescencia. No se si la peor etapa pero la más complicada y en la que más cambios viví, yo creo, abruptamente fue esa, la adolescencia. Tuve un tema muy jodido que fue el acné que me agarró de repente, en diciembre estar perfecto y arrancar el colegio en marzo hecho un volcán. Me pegó más que nada en lo emocional. Después lo recuperé y me di cuenta que la 'posta' está adentro", argumentó Francisco Tinelli.

Quién es la novia de Francisco Tinelli

En agosto del 2022 Francisco Tinelli fue fotografiado por el fotógrafo Marcelo Rodríguez para la Revista HOLA Argentina, en Montevideo, Uruguay, junto a su nueva novia. Según La Nación, se trata de Valentina Liberman, una joven de 24 años de edad, con quien se le vio a los besos en la reunión familiar.

Francisco Tinelli quiere ser papá

Francisco Tinelli suele abrir rondas de preguntas en instagram y darle respuesta a sus más de 600mil seguidores. En una de ellas, el joven decidió ahondar en la paternidad y respondió: "Sin dudas, la paternidad es algo que quiero vivir". Con esto, Fran dejó en claro que quiere seguir el ejemplo de Marcelo Tinelli y convertirse en un gran padre.

