Daniela Celis sorprendió el día de ayer, en su programa por streaming ‘’Fuera de joda’’, al confirmar oficialmente su embarazo y doble, ya que está embarazada de gemelos. Acompañada por sus amigos que hizo en Gran Hermano 2022, Nacho Castañares y La Tora Villar, reveló: "Si, voy a ser mamá, y tengo una noticia más linda que esa", mientras recibía abrazos y felicitaciones por sus compañeros.

Entre lágrimas y mucha emoción, reveló su sorpresa de haberse encontrado con gemelos, vale recordar que, ‘’Pestañela’’ siempre dejó en claro su deseo de ser madre joven y actualmente está muy feliz, ya que, desde su cuenta de Instagram, compartió la primera ecografía y emocionó a sus seguidores.

La primera ecografía que compartió Daniela Celis por su embarazo

Por otro lado, otras especulaciones que vienen circulando fuertemente, es que Daniela y su pareja, Thiago Medina, estarían pasando por una fuerte crisis, ya que en Fuera de joda, ella evitó hablar de él y aclaró: “No me pregunten quién es el padre, porque no lo voy a decir”.

Sobre este contexto, Celis también se lo advirtió a Ángel de Brito que no quería hablar sobre Thiago, ya que es un momento que quiere disfrutar para ella y que hace mucho tiempo deseada vivir y sentir.

Thiago Medina y Daniela Celis

“Es un embarazo de riesgo, no voy a hablar de Thiago, no estamos viviendo juntos, y no voy a mostrar la panza. Tampoco voy a decir el sexo de los bebés”, explicó el conductor de LAM, sobre lo que le dijo Daniela, en referencia que ahora en más prefiere un perfil más privado, mientras cursa su embarazo.

La reacción de Thiago Medina al enterarse del embarazo de Daniela Celis

En diálogo en A la Barbarossa, Camila, hermana de Thiago, habló en profundidad sobre el embarazo de la exparticipante de GH y con quien en el pasado tuvo varios conflicto, además reveló cómo reacionó Thiago ante la notica de que será padre y de gemelos.

“Él está bien. Ayer le pregunté ‘¿qué sentís ahora que se confirmó el embarazo?’. Y me dijo ‘no sé, gorda’”, contó y agregó: “Está contento. Shockeado, pero está contento”, develó sobre Thiago Medina y el embarazo de Daniela Celis.

D.M