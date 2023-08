La confirmación del embarazo de Daniela Celis, la ex "Gran Hermano", generó un gran revuelo entre los fans. La joven reveló su estado actual en el programa de streaming que tiene en Telefe junto a otros hermanitos.

"Si, voy a ser mamá, y tengo una noticia más linda que esa... resulta ser que no me encontré con uno, me encontré con dos. Y no van a ser mellizos como se fue mal filtrado por todos lados, van a ser gemelos", reveló Celis en "Fuera de Joda".

Daniela está muy sensibilizada por la noticia de su embarazo, especialmente porque los rumores indican que estaría en crisis con Thiago, el supuesto padre de sus hijos por nacer.

El apoyo de Julieta Poggio

En medio de esta situación, Julieta Poggio, gran amiga de Daniela, salió a bancarla con una publicación en sus redes sociales.

"Así de juntitas hoy y siempre mi Dani. Te amo más que nunca. Sos de las personas más fuertes y con el corazón más puro que conozco. Te amo y te deseo lo mejor del mundo... lo merecés", le dedicó Julieta junto a una recopilación de fotos de ambas.

Luego, la joven actriz compartió un video que había hecho Daniela con los detalles del embarazo y le dedicó: "Te amo. Estoy muy emocionada y feliz por vos".