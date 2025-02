A tres años de su separación con Jorge Rial, Romina Pereiro rompió el silencio y se refirió a la causa judicial que envuelve a Morena Rial. Después de que esta semana recibiese la excarcelación extraordinaria, la influencer continuó estando en el ojo de la tormenta.

Entre una de las voces que se alzaron para hablar del tema, se hizo presente la de Romina Pereiro, expareja de Jorge Rial y quien compartió múltiples momentos junto a Morena y Rocío. En la mañana de este jueves 13 de febrero salió a la luz qué es lo que opina la ex del famoso conductor sobre su hija.

Cómo es hoy la relación entre More Rial y Romi Pereiro

Romina Pereiro rompió el silencio y habló de Morena Rial: qué dijo

La nutricionista y conductora recordó cómo fue su relación con Morena Rial mientras se encontraba en pareja con el padre de la misma. Jorge y Romina se conocieron vía redes sociales, se casaron en 2019 y finalmente se divorciaron en 2022. La licenciada confesó que ella conoció a la mediática durante una dura etapa de su vida.

Las rispideces de la relación entre Romina Pereiro y Morena Rial

“(Estoy) triste. Esperando que todo se solucione de la mejor manera. Con Morena tratábamos de convivir, pero había ciertas situaciones que son de público conocimiento. Yo la agarré en la etapa más adolescente, de rebeldía”, comenzó relatando la exesposa de Jorge Rial. “Para mí es imposible ponerme a la altura de una nena que tiene veinte años menos que yo”, lanzó Romina Pereiro.

“Son situaciones que no son lindas para nadie. Me angustió, me estresó”, confesó la profesional de la alimentación sobre la preocupación que sintió a pesar de haber mantenido una conflictiva relación con Morena. “Yo con More nunca conviví. Nos acercamos más a partir de que ella fue mamá. Con Fran (hijo de Facundo Ambrosini) tenemos una relación hermosa”, señaló Pereiro.

La nutricionista aseveró no tener un vínculo del todo bueno con la hija del exconductor de Intrusos, pero aun así desea que pueda reinsertarse. La exesposa de Jorge Rial confirmó que no convivió con ella y que hubo ciertas rispideces en el vínculo hija-madrastra que ambas compartían. “Ojalá se reencamine”, cerró.

Romina Pereiro rompió el silencio y habló de Morena Rial. La exponente de la vida saludable se refirió a la influencer y dijo que ella decidió no “ponerse a la altura” de Morena al momento de discutir con ella. La licenciada de 46 años afirmó que actualmente no mantiene un vínculo con la hija menor de Jorge Rial.

C.G.