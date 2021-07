Pampita fue protagonista de un picante escándalo cuando, mediante redes sociales, la acusaron de contratar un servicio de iluminación para su departamento de Palermo que luego no pagó.

“Mi hermana y el novio tienen una empresa de iluminación, le fueron a hacer una instalación de luces led (¡atención!) a Pampita, y la mina todavía no les pagó. Los que más tienen son los más Ratas. Chequeadísimo”, fueron las palabras de la mujer que decidió hacer la denuncia en su cuenta de Twitter.

La fuerte acusación contra Pampita.

Lo cierto es que, al tanto de esta acusación, el primero en romper el silencio fue Roberto García Moritán, quien respondió enseguida a esta acusación. “Por favor, que me escriban un mensaje por privado y me ocupo de solucionarlo. Debe haber sido una confusión. ¡Muchas gracias!”, contestó el empresario.

La defensa de Pampita

Pampita, por su parte, fue más contundente y mediante su Insta Stories publicó parte del chat que mantuvo con el dueño de la empresa de iluminación, cuñado de la mujer que escribió el tweet. "Si no se pagó fue por negligencia tuya. Llamame urgente así aclaramos este tema que me molesta bastante”, le decía la modelo de 43 años al joven.

La respuesta de Pampita después de que la acusaran de contratar un servicio y no pagarlo.

En los chats queda en evidencia que el dueño del lugar había arreglado pasar a buscar el dinero en persona pero se había demorado.

"Carolina, yo no fui a buscar ese dinero porque no tuve tiempo, esto es una locura, vos sos una gran persona y lamento muchísimo esto, no lo puedo creer”, dice en la charla.

Luego, agrega: “Ya mismo estoy hablando con mi novia, que hable con su hermana para que se retracte. ¡Qué vergüenza! No sé como pedirte disculpas”.