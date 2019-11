La verdad de Pampita tras la supuesta invitación a Benjamín Vicuña y la China a su boda

En medio de los preparativos de su boda junto a Roberto García Moritán, sorprendió la versión de que Pampita había invitado a su ex, Benjamín Vicuña y a la China Suárez a su casamiento.

Si bien la jurado del Súper Bailando esquivó la pregunta sobre esta posible invitación, Rodrigo Lussich la sorprendió al consultarle en vivo por esta versión que circuló con fuerza.

“Te puedo hacer una pregunta: ¿por qué invitaste a Vicuña al casamiento?”, lanzó el conductor de Confrontados, mientras Pampita analizaba cuidadosamente sus palabras.

"No dije que lo invité, lo dice la prensa", comenzó la top. "¿Está invitado?", apuró Lussich. "No digo quiénes están en mi lista de invitados", continuó la conductora de Pampita Online.

Insistente, Rodrigo lanzó: "¡¿Cómo vas a invitar a tu ex?!". Con calma, Pampita le respondió: "Pero vos no sabés si eso es cierto. No confirmé nada. Se dicen muchas cosas y hay ciertos temas que yo no contesto. Ya aprendí", finalizó la morocha.