La respuesta de Sofía Jujuy Jiménez cuando le preguntaron si viajó a Europa con su novio

Sofía Jujuy Jiménez estuvo durante dos meses recorriendo Europa.

Como buena influencer, fue compartiendo experiencias en sus redes y mostrando las diferentes ciudades que iba visitando.

Finalmente este lunes la modelo regresó a Buenos Aires y abrió la posibilidad de preguntas a través de las Historias de Instagram.

Sofía Jujuy Jiménez en Europa.

Una de las consultas que le enviaron a Sofía Jujuy Jiménez fue: "¿Tu novio está allá?". Refiriéndose a Europa, donde estuvo hasta ayer.

La respuesta de la modelo fue contundente: "No tengo novio y tampoco quiero. Y aunque a muchos les parezca raro toy muy bien así". Además, en ubicación escribió: "En algún lugar del mundo siendo feliz".

Otra pregunta que recibió Sofía Jujuy Jiménez también tuvo que ver con las relaciones de pareja.

"¿Te bajaste Tinder internacional?", le consultó un seguidor. Y la modelo respondió: "No me gusta ese modo ni me hace falta", junto a un emoticón de guiño.

Sin vueltas y súper clara.

El accidente de Sofía Jujuy Jiménez al llegar a Buenos Aires: "Me duele mucho"

La modelo regresó de Europa este lunes y contó que se encuentra muy feliz por eso.

Sin embargo, su primera experiencia al pisar nuestro país, incluso antes de llegar a su casa, no fue grata. Un leve accidente empañó un poco su día.

Sofía Jujuy Jiménez mostró a cámara en un video el dedo pulgar de la mano derecha. Lo tenía lastimado, con un moretón en la uña.

"Me agarré el dedo con el taxi de recién que me trajo del aeropuerto. ¿Qué hago? Me duele mucho", dijo la modelo. Y escribió: "Se pone cada vez peor".

Luego, Sofía Jujuy Jiménez publicó una foto con el dedo adentro de un hielo bastante grande y señaló: "Siempre tan tranqui yo".