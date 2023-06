Morena Rial tiró una bomba este fin de semana, cuando anunció en sus historias de Instagram que se acercaba una guerra. Así como lo prometió, durante el programa del lunes en A la Tarde, la mediática dio detalles de la relación con su padre, Jorge Rial, dejando en evidencia que su vínculo va de mal en peor.

Sin filtro alguno, Morena Rial aseguró en el programa de Karina Mazzocco que Jorge Rial “siempre se manejó por plata”, lanzando: “Falto amor, Jorge. Eso es lo que no tenés. A mí no me amó, menos amó a mi hijo”.

Morena Rial y Jorge Rial.

Por otro lado, y sin dejar pasar por alto el infarto que sufrió Jorge Rial en Colombia, Morena Rial se refirió al karma como uno de los responsables del episodio casi mortal: “Mis respetos hacia el karma y las vueltas de la vida, porque no voy a ser yo quien se las cobre, sino la vida. Por eso le pasa lo que le pasa. ¿No?”.

“Hasta que no se le vaya el poder o la mafia que tiene no vamos a poder llegar a ningún lado. Yo miedo no le tengo”, agregó Morena Rial, culpando a Jorge Rial por el distanciamiento existente entre padre e hija. “Tengo mensajes espantosos de mi papá, pero no le respondo. Lo bloqueo”, reveló.

Morena Rial.

“Me cortó la niñera de mi hijo y el alquiler de mi departamento, y me hizo volver de Córdoba al pedo”, continuó Morena Rial, explicando que su padre se está desvinculando de ella económicamente.

La mediática se encargó de dar lujo de detalles sobre su relación con Jorge Rial y expresó que su papá no tiene intenciones de comunicarse con ella. “Me bloqueó de Whatsapp para que no le responda, y le mandé un mensaje de Instagram”, lanzó.

Morena Rial y Jorge Rial.

Morena Rial habló de la mala relación con las parejas de Jorge Rial

La hija del conductor también aprovechó su espacio en A la Tarde y apuntó también contra las ex parejas de Jorge Rial. “Me echó de la casa porque no saludaba a su mujer de ese momento, Agustina Kämpfer”, contó sobre el episodio que tuvo que vivir a sus 17 años.

Para finalizar con su descargo, Morena Rial fue muy dura con Jorge Rial y aseguró: “Yo sé muchas cosas, lo puedo hundir mucho, pero no tengo ganas hoy. Y no porque sea mi padre, porque él no me tiene respeto ni yo a él. Pasa que si yo hablo de más a mí me internan y me tratan de loca. Ya me lo hicieron. Yo aviso”.

