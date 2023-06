Luis Ventura sorprendió a la audiencia al hacer una confesión impactante durante el programa "A la Tarde" de Karina Mazzocco. El periodista contó quien había sido la que dio la orden de su baja en el programa Intrusos.

Luego de todo el revuelo mediático que tuvo Jorge Rial por el homenaje que le querrían organizar el los Martin Fierro, y por su distanciamiento de su hija More Rial, el presidente de APTRA dijo: "Morena no tuvo buena relación con la mayoría de las relaciones de Jorge".

Luis Ventura, La niña Loli y Jorge Rial

Luego, arrojó la picante confesión: "Y les voy a contar algo que es comprobable, si van a un archivo. Me dijeron que una de las parejas de Rial a mi fue la que me enfiló la espada de Damocles para que me decapitaran porque, semanas anteriores a mi despido, busquen las tapas de ‘Gente’", agregó el periodista.

La famosa tapa de la que habla Luis Ventura

Ante la confesión de Ventura, rápidamente en el programa mostraron la tapa de la revista donde Jorge Rial decía: “Loly usó a mi hija para engañarme”. Ante esto, el periodista dijo: "La manera de tapar un quilombo era generando otro más grande”, agregó Luis.

Luis Ventura

A continuación Luis Ventura dijo: “Yo no voy a decir nada que no haya sido público. Lo qué pasa que acá hay gente que perdió la memoria. Hay gente que se olvidó que se iba de vacaciones a Dubai, mandaba fotos de Luna de miel, de amor impresionante, después venían acá se cagaba a palos y se volvía a ir”, dijo el periodista dejando en claro que "La Niña Loly" fue la causal de su baja en Intrusos.

J.M