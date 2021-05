Julieta Prandi se refirió a la posibilidad de casarse con Emanuel Ortega

Al margen de la feroz disputa legal contra su ex marido, Claudio Contardi, Julieta Prandi vive su felicidad plenamente en los brazos de Emanuel Ortega y, en una nota, habló sobre la posibilidad de pasar por el registro civil con el hijo de Ramón "Palito" Ortega y Evangelina Salazar. ¿Se viene el casamiento?

“Hay muchas cosas lindas en mi vida que están sucediendo. Es mi novio, mi pareja, mi compañero y hubo fotos juntos y mensajes. No lo descarto para nada, por supuesto”, dijo la actriz y conductora en referencia al casamiento, en diálogo con Paparazzi, sobre su vínculo con el cantante.



“No lo pensé, pero no necesitamos papeles para estar bien. Cuando dos personas se eligen, eso es lo que importa, no importa ni el afuera ni los papeles”. Luego Julieta Prandi aclaró que no vive con Emanuel Ortega y que lo que más disfrutan es compartir el día a día: “Es un poco y un poco entre mi casa y la de él. Estamos muy bien juntos y compartimos nuestras vidas, que es lo más importante”. Ambos blanquearon su romance en octubre del 2020, tiempo después de que se separaran de sus respectivas parejas, Ana Paula Dutil y Claudio Contardi.

El apasionado mensaje de Emanuel Ortega a Julieta Prandi por su cumpleaños



Hace unos días atrás, Julieta Prandi cumplió sus 40 años y lo celebró no sólo con sus hijos sino con Emanuel Ortega el hombre que la enamoró y la acompaña en todo momento durante el duro enfrentamiento que ella mantiene en la justicia contra su exmarido, Claudio Contardi, por quien pidió un medida para que no se acerque a sus hijos que aún no prosperó.

Enamorado, el músico le dedicó un apasionado mensaje en Instagram con una foto de ambos y que ella respondió con amor.

"Feliz cumpleaños para vos @jprandi Desparramas alegría, ruido necesario (porque hay del otro), generosidad y mucha pasión... en todo! Que nunca se apague eso!", escribió el hijo de Ramón "Palito" Ortega y Evangelina Salazar con una foto en la que ambos se están abrazando y mirando con intensidad.

Ella no se quedó atrás y le respondió en el mismo posteo de Instagram: "Vos multiplicas mis ganas. Y la vida es tanto mejor desde nosotros. Gracias bebé, soy muy feliz", junto a un emoji de fuego. Finalmente un momento de felicidad para Julieta que prometió llegar hasta las últimas consecuencias para ver a su marido preso por violencia de género.

