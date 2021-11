Luego de un posteo de Flor Vigna donde se mostró postrada en una cama y con 40 grados de fiebre, sus fans y admiradores se preocuparon y se manifestaron en las redes sociales. Hasta hace unos días, participaba de La Academia y debió retirarse del certamen tras una lesión que le impedía bailar a Facundo Mazzei, su bailarín.

Este domingo a través de su cuenta de Instagram, Vigna decidió contarle a sus seguidores que las largas horas de trabajo habían repercutido en su salud. “Entre 38, 39 y 40 de fiebre me estuvieron tratando estos hermosos últimos 3 días y hoy sigo de camita. ¿Conocés a mi amigo Somatizar? ¿Te pasó? ¿En qué situación?”, comenzó a escribir en un posteo tirada en la cama.

Flor Vigna con 40 de fiebre.

“Esto de la autogestión da más nerviosismo que trabajar pa’ cualquiera. Con mi amigo @tav.o_ hace un año y medio venimos laburando en nuestra música. Y tuvimos la suerte de con mucho mucho remo lograr grabar nuestro primer videoclip”, añadió.

Vigna incluso pensó que podía llegar a tener Covid: “Al otro día del rodaje me bajó todo pero el jueves empezó el infierno, me hisopé pa’ ver si era Covid pero por suerte no. Al parecer al haber estado pensando noche y día (literal, 24/7) en el proyecto, cómo hacer para que los presupuestos alcancen, crear grupos de laburo funcionales a tremenda movida”, señaló.

Preocupa la salud de Flor Vigna por un posteo en sus redes sociales.

Luciano Castro habló de Flor Vigna y confesó cuál fue el momento más lindo que vivieron juntos

Luciano Castro habló a fondo de su relación con Flor Vigna y se animó a contar detalles de los inicios de su relación.

Invitado al programa de Germán Paoloski, No es tan tarde, el actor contó que fue la primera noche, el momento más lindo que vivieron juntos hasta ahora.

"Dentro de lo cursi, creo que fue el día más lindo, aunque tenemos muchos momentos y hablamos un montón. Imaginate que los dos, al venir de estar en pareja y que nos encontramos con esta relación, el diálogo es fundamental. Es estar todo el tiempo analizando la pareja porque no querés hacés todas las cagadas que te mandaste antes", revelo el actor.

Luego, le tocó al turno a Flor Vigna quien, vía Zoom, sorprendió con su revelación. "Momentos lindos tuvimos muchos pero mi favorito es cuando me enteré que el señor Luciano Castro es un gran acróbata", dijo entre risas.

Sobre esta declaración, Luciano Castro aclaró: "Es una trampa de ella, no tiene nada que ver. Estoy haciendo acrobacia porque voy a hacer una participación en un video musical".

La primera foto de Luciano Castro y Flor Vigna.

