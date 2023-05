Este martes en LAM, Yanina Latorre le reveló a Ángel de Brito y a sus compañeras angelitas cómo fue el accidente doméstico que sufrió recientemente y le provocó moretones en todo el cuerpo. Sin embargo, lo que más le llamó la atención a los seguidores del ciclo fue la reacción de su esposo, Diego Latorre.

Todo comenzó cuando el conductor del programa le preguntó a la querida panelista: “¿Qué pasó? ¿Te caíste?”. En ese momento, Yanina decidió compartir que es lo que le había sucedido en su casa: "Me caí por la escalera, estaba... apurada, con la caldera y con el plomero. Últimamente en casa brota agua de todos lados. Entonces, estaba en bata y en pantuflas. ¿Viste cuando pisas con las pantuflas? Me despatarré y caí”.

La reacción de Diego lamó la atención de las angelitas.

Pero la historia no terminó ahí, Yanina también contó que, al caerse, le envió un mensaje a su esposo, pero no recibió la respuesta que esperaba: "Le digo ‘ay, no sabés, me caí por la escalera’”, imitando el tono que usó en el mensaje, pero su esposo le respondió: “Bueno, si me mandaste un mensaje, tan mal no estás”.

Diego Latorre junto a su hija.

Al escuchar esto, el resto de los presentes se rieron y burlaron a la panelista, no obstante, ella le restó importancia a la actitud de su esposo. "Yo soy dramática, enseguida le mandé el audio llorando, me dice ‘bueno, estás mandando un audio’ como diciendo no te moriste", cerró la anécdota Yanina.

Yanina Latorre apuntó contra María del Mar Ramón por su postura sobre Jey Mammón

Cuando le preguntaron a la flamante novia de Jorge Rial qué pensaba sobre la denuncia contra el humorista, ella no quiso entrar en el tema y respondió: "No mira si voy a tener alguna opinión, esa era la nota, estoy súper fuera del tema". Al ver esto, la angelita apuntó contra ella sin filtros: ‘’Comparto todo lo que dice Jorge, que cagona ella para ser comunicadora y feminista...’’.

Por último, y haciendo referencia a la libertad de expresión, agregó: ‘’No… bueno, somos personas, adultos, ciudadanos. Todos tenemos una opinión formada sobre las cosas, los que se quedan mudos me dan miedo. Hay tanto hipócrita’’.