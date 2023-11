Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, son considerados unos de los matrimonios más sólidos y enamorados entre los famosos argentinos, al lograr una gran familia con sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, de esta manera, se convirtieron en el ejemplo perfecto de amor inquebrantable.

Sin embargo, en las últimas semanas afrontaron rumores de una posible crisis en la pareja. Todo empezó cuando una usuaria de Tiktok, experta en psicología, explicó la razón de la desconexión que estarían transitando Antonela y Lionel y que dejaron en evidencia en la gala del Balón de Oro de este año.

En un principio, la psicóloga brindó una introducción acerca de su teoría y explicó una por una las acciones de Anto y Lio uno con el otro durante la entrega de premios: "Lo primero que me llama la atención es que, en la entrega del balón de oro, Anto va a besar a Messi y Messi le pone el cachete. Después, en otra escena, cuando Messi finalmente gana el balón de oro, llama a Anto al escenario a recibir el premio con él y Anto no sube. Van únicamente los hijos", expresó.

La fuerte decisión de Lionel Messi en sus redes

Tras analizar el comportamiento del futbolista y la empresaria que se conocen desde pequeños, la especialista aportó un dato importante y que deja en evidencia la posible crisis en ellos: ‘’Messi anteriormente en su foto de perfil de Instagram tenía una foto familiar y ahora puso una foto de él solo. Es decir, que él está ocupando un lugar mucho más protagonista, lo cual no me parece mal. Antes como que se movían todos en bloque. Me parece que Messi está empezando a buscar su propio lugar", expresó.

La foto familiar de Lionel Messi hace un tiempo atrás

La actual foto de Lionel Messi en Instagram

En base a esta hipótesis, se puede apreciar en el Instagram de Lionel Messi, que ahora tiene una fotografía de él sosteniendo su octavo Balón de Oro. Mientras que, tiempo atrás, mantenía fija una postal familiar, con Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, cuando jugaba en Barcelona, España.

D.M