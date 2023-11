Lionel Messi y Antonela Roccuzzo desfilaron en la alfombra roja de los Premios Balón de Oro 2023 hace unos días atrás. Sin embargo, entre risas y mucha felicidad, existió un momento muy particular, cuando Sofía Martínez saludó al futbolista y este se lo devolvió con una gran sonrisa, su esposa venía detrás de él y tuvo un gesto que llamó mucho la atención.

La acción que la empresaria realizó, fue tocarle la espalda sutilmente cuando se alejaban de la periodista. En redes, empezaron a sacar conclusiones que fue a modo de ‘’marcar territorio’’, debido a que en varias ocasiones el 10 le dedicó miradas a la rubia.

El analisis de Hugo Lescano al gesto de Antonela Roccuzzo con Lionel Messi después de que saludara a Sofía Martínez

Es por ello, que Hugo Lescano, experto en Comunicación No Verbal analizó en detalle el video del momento: ‘’Hace muchos años tuve una novia que me tocaba con su mano suavemente cada vez que yo conversaba o saludaba a alguna amiga o conocida. Me llamó la atención hasta que descubrí que, en realidad, los humanos - al igual que otros mamíferos- "marcamos" nuestro territorio, incluyendo a nuestros afectos, con un leve toque’’, empezó explicando desde Instagram.

Y continuó en la descripción: ‘’Conocida como "percepción háptica" esta capacidad de percibir y transmitir afecto a través del contacto físico, también sirve para evidenciar -a veces de modo inconsciente- que lo que tocamos "nos pertenece" como así también para recordarle a quien tocamos que estamos ahí y que tenemos un puente afectivo compartido y exclusivo’’, expresó el especialista.

Finalmente, Hugo dejó un ejemplo acerca el toque que le da Antonela Roccuzzo con su mano a Lionel Messi en su espalda, luego que saludara a Sofía Martínez: ‘’¿Y ustedes? Tocan a las personas para mostrar que tienen un vínculo "marcando" el territorio? ¿Los tocaron alguna vez de esta manera para "recordarles" un vínculo? ‘’, consultó a sus seguidores.

