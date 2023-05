La presentadora de MasterChef Argentina, Wanda Nara, habló sin tapujos sobre su inesperado encuentro en la Bresh con su archienemiga, la actriz, China Suárez. La famosa respondió de todo y generó sorpresa con sus declaraciones.

Sobre el encuentro en la Bresh con la China Suárez, la famosa modelo comentó: "La vi que estaba ahí pero la verdad que... Nada, solo estaba ahí", comentó Wanda Nara y remarcó que fue una noche linda, muy tranquila y que la disfrutó mucho.

Wanda Nara.

"Yo llegué primero y después llegaron todos... Le conté a Zaira la situación, pero por eso (el encuentro con la China Suárez) y otras cosas". Wanda aclaró que no consultará quién va o no a un próximo evento.

Wanda Nara sobre la posibilidad de trabajar con la China Suárez

"No tengo problema con nadie. Soy una mina que no tiene drama. Pierdo la memoria fácil, si no fuera por ustedes que todo el tiempo me recuerdan las mismas cosas, ya me hubiera olvidado porque no soy rencorosa", comentó la presentadora.

China Suárez.

Santiago Sposato fue el hueso y le consultó a Wanda Nara si trabajaría con la China Suárez, a dos años de la infidelidad de Mauro Icardi con ella y que terminó en el Wanda Gate: "SÍ, trabajaría con ella, no tengo problema".

S.A.