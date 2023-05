Estefi Berardi reveló en Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri, que Mauro Icardi iniciaría acciones legales contra quienes lo hayan difamado en estos últimos días. Dieron esta información en el contexto del escándalo que protagonizó el futbolista con sus supuestos chats que Gossipeame mostró, en donde se lo vería a él hablando con otra mujer.

La panelista reveló: “Ana Rosenfeld dijo que Mauro Icardi va a iniciar acciones legales contra ciertas personas que lo hayan difamado”. Luego, Estefi sumó: “Ana me dijo que ella no lo hace porque es un tema penal y hablé con el abogado penal, Yamil Castro Bianchi”.

Mauro Icardi y Wanda Nara en MasterChef.

En esta misma línea, Berardi continuó: “Me dijo que por ahora Mauro no lo autorizó para hablar, pero sí me adelantó que hace tiempo están tramitando una causa por diversas falsedades que lo afectaron. Le pregunté si va a ir contra Pochi y me dijo que todavía no está autorizado a decir nombre y apellido”, agregó.

Además, la panelista explicó: “Habría alguien que estaría armando chats falsos, no sabe quién, pero Mauro considera que se cruzaron los límites”. Por último, finalizó su idea: “Por eso ya hay una fiscalía especializada realizando medidas para identificar y oportunamente sancionar a los autores del hecho”.

Mauro Icardi desmintió las supuestas pruebas de su infidelidad

A través de las historias de Instagram, Mauro Icardi compartió su descargo contra Gossipeame. "¿Esta era la mega prueba Pochis? Dale, un poquito más por favor. Tu afán de fama te está jugando una mala pasada y te está haciendo publicar cualquier cosa ya", comenzó el futbolista.

La historia de Icardi.

"Avísale a quien armó la foto que tiene que aprender a hacer fotomontajes, se olvidó de borrar la visera​ de la gorra de la foto original", continuó burlón Mauro. "Por suerte, el ¡Phone que tengo te detecta toooodo. Ah no, la cara es el montaje. Vamos Pochis, esforzate un poquito más. Estás dejando mucho que desear y es poco creíble", cerró el jugador con ironía.