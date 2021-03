La teoría de Dalma Maradona de por qué se casa Matías Morla

Dalma Maradona se animó a un intercambio con sus seguidores luego de hacer unos descargos en contra de los imputados por la muerte de Diego. En el ida y vuelta, la mamá de Roma contó la teoría de por qué se casa Matías Morla.

"¿Crees que el casamiento de Matías Morla oculta un jugada turbia?", le consultó uno de sus followers y la hija de Claudia Villafañe respondió: "Ya nada me sorprende pero un seguidor me dijo que se casa para que su mujer no pueda declarar en la justicia".

Es que en medio de la batalla judicial e investigación del fallecimiento del histórico futbolista, se conoció la información de que el abogado se casará con su pareja, María Zafic. Ante esto, la actriz de 33 años hizo un descargo que recorrió la web.

Dalma Maradona reveló porqué nunca quiso a Matías Morla cerca de su padre

Dalma Maradona detalló el desagradable momento que pasó con Matías Morla. La hermana de Gianinna dejó en descubierto al abogado luego de contar cómo descubrió que se acercó a su padre por puro interés económico.

"Porque un día vinieron Morla y Stinfale a la casa de mi hermana a decirnos que si nosotras le decíamos a mi papá que ellos eran unos capos y que tenía que trabajar con ellos, nos iban a dar porcentajes de los contratos", contó la figura en sus redes.

Y luego, la hija de Diego cerró: "Y los sacamos cagando". De esta manera, Dalma dejó en claro y explicitó que no va a parar hasta que se haga justicia por todo el daño que les causaron a su familia.