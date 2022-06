La teoría de Yanina Latorre sobre Marcelo Tinelli y Guille Valdés: "Algo me sonó raro"

Yanina Latorre mantuvo un encuentro con Marcelo Tinelli después de confirmar su separación con Guille Valdés.

La panelista de LAM contó que participó de una cena por una amiga que mantiene en común y lanzó una picante teoría sobre el vínculo que mantiene el conductor con su ex. "Lo vi espléndido, perfecto. Está muy pegado a Lolo. Le pregunté por ella, todo bien, todo armónico", contó Yanina Latorre sobre esta reunión con Marcelo Tinelli.

A pesar de mantener un buen vínculo entre ambos, la "angelita" esbozó su teoría sobre la verdadera relación de la ex pareja.

"Me sonó algo raro. Después de esa cena, veo la entrevista de Guille Valdés en Socios del espectáculo y veo una Guillermina antipática. No fue el mismo discurso amoroso y me pareció como que ya no tiene tanta buena onda. Como desagradecida", disparó Yanina Latorre.

La contundente frase de Guille Valdés sobre su separación de Marcelo Tinelli

Yanina Latorre hizo referencia a una de las únicas entrevistas que dio Guille Valdés en Socios del espectáculo.

En la nota, la empresaria se refirió a su actual relación con Marcelo Tinelli . "Estamos muy bien. La vida me ha dado la oportunidad de tener un hermoso vínculo con el papá de mi hijo y eso para mí es todo. Y nos respetamos, nos queremos. ¿Qué más le puedo pedir a la vida?”, contó.

“Con Marcelo hablamos diariamente sobre Lorenzo, lo que es mejor para él. Es el proceso de la separación y el saber que vamos a ser compañeros toda la vida, así que agradecida”, agregó.