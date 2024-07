La tierna foto de Rufina cuando era una bebé que compartió la China Suárez por su cumpleaños

La China Suárez se muestra constantemente muy activa en sus redes sociales, y demuestra ser una mamá muy cariñosa con sus tres hijos Rufina, Magnolia y Amancio. Siempre que puede se toma un tiempo para dedicarle dulces palabras de amor a los pequeños.

Ahora, la cantante y actriz sorprendió a sus más de 6 millones de seguidores en Instagram al compartir por primera vez una imagen de su pequeña hija cuando era un bebé, en este día tan especial en el que está cumpliendo sus 11 años.

Recordemos que tanto ella como Nicolás Cabré tomaron la decisión desde el nacimiento de Rufina de no mostrar el rostro de la pequeña durante sus primeros años de vida para protegerla de la exposición que tienen ambos.

La tierna historia que compartió la China Suárez.

En una de sus historias, la China Suárez compartió la foto y le escribió a Rufina Cabré con emoción: “Hace 11 años nacía el amor. Mi primera hija, mi primer amor, mi maestra, mi budita. Mi deseo es estar siempre a tu lado, juntitas en todo. Gracias por tanto, te amo con mi vida”.

Rufina Cabré enterneció a todos al vestirse como dama antigua

La actriz no es la única que comparte imagenes de sus hijos, ya que Nicolás Cabré subió hace algunas semanas una tierna imágen de la pequeña lista para un acto escolar vestida como dama antigua.

"Acá con mi dama antigua!! Te felicito mi amor, me llenas de orgullo y me matas de amor. Que felicidad me da verte crecer tan hermosa", fueron las palabras que le dedicó el actor a Rufina Cabré en la publicación.

