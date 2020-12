La tierna foto familiar de Benjamín Vicuña con la China Suárez y sus hijos

Benjamín Vicuña cumplió 42 años este domingo y lo celebró junto a todos sus hijos. En la casa que comparte con la China Suárez, el actor chileno compartió un almuerzo con sus cinco hijos Bautista, Benicio, Beltrán, Magnolia y Amancio y Rufina, la niña de la actriz.

Para compartir su alegría con sus seguidores, la ex pareja de Pampita compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram donde subió una foto de toda la familia reunida.

"Un año en blanco y negro. Un año más de luces que de sombras. No es un año más. El cumpleaños sin año, el año que no fue y que nos robó casi todo. El año en donde nos sentimos tan chicos y no pudimos ser libres. El año que nos sacudió por completo y nos hizo llorar, el año que no tiene nombre. Son 42 los que cumplí y espero que vuelvan los abrazos y la confianza, que vuelva el teatro lleno", comenzó su reflexión el actor.

Luego, se refirió al contexto actual de la pandemia y el nacimiento de su sexto hijo, Amancio. "Quiero recordar este año como un año bisagra en mi vida, el año del nacimiento de mi hijo menor, amado Amancio, el año donde se detuvo el tiempo pero no el amor. Quiero ver los colegios llenos de niños y niñas. Quiero celebrar la vida una vez más, contra viento y marea. Quiero brindar por la resiliencia y la adaptación que nos hace grandes, quiero brindar por el amor que trasciende, quiero bailar con mis muertos, quiero terminar de entender algo más del misterio de la vida, quiero querer como la primera vez", concluyó.

La familia celebró esta ocasión especial con un banquete especial para el cumpleañero y fue la China quien se encargó de estar en cada de talle.

La actriz deleitó a su amor con platos como falafel, ceviche palta mango, empanaditas, espinaca, tarta pera brie. Y para guardar las distancias, etiquetó los cubiertos con el nombre de cada uno. Atenta a los cuidados que este contexto de COVID requiere, la protagonista de ATAV también se encargó de personalizar los cubiertos y de proveer alcohol en gel, cuyo botella tenía escrito "Benji" en sus etiquetas.