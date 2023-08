Coco Sily y Caramelito Carrizo sorprendieron a todos cuando confirmaron que habían terminado su relación. Se mostraban muy unidos y perdidamente enamorados el uno del otro, por lo que nadie se esperaba este trágico final. El humorista supo contenerla cuando se separó de Damián Giorgiutti y en ese momento fue cuando se enamoraron. Sin embargo, ella se quedó enganchada de su exmarido y decidió volver.

Caramelito Carrizo fue duramente criticada por haber dejado a Coco Sily para volver con su exmarido, aunque ella hizo oídos sordos y siguió adelante con su decisión. Por ejemplo, Cinthia Fernández la trató de "turra".

Coco Sily y Caramelito Carrizo

Por su parte, muy lejos de tirarle mala onda a Caramelito Carrizo, Coco Sily solo tuvo lindas palabras para ella, a pesar del mal momento que está atravesando. "Ella es un sol de persona y espero que le vaya hermoso en su vida", dijo en diálogo con Nosotros a la Mañana.

Ahora, Coco Sily volvió a hablar y se sinceró respecto a su sentir luego de una tan repentina e inesperada separación.

El dolor del Coco Sily luego de que Caramelito Carrizo volviera con su exmarido

Luego de que trascendiera la información de que Caramelito Carrizo volvió con su exmarido, los medios los buscaron por todas partes. Y ellos dieron algunas declaraciones en varias oportunidades. Coco Sily no le esquivó a las cámaras, pero esta vez sí fue totalmente honesto respecto al difícil momento que está atravesando.

Cecilia Caramelito Carrizo y Coco Sily en los Martín Fierro

Sin faltarle el respeto a Caramelito Carrizo, Coco Sily pudo reconocer que realmente le dolió lo que hizo su expareja, en quien confiaba totalmente. En una nota con Implacables, el humorista remarcó: "Estoy bien, triste como es absolutamente lógico. Pero la vida tiene estas cosas, es parte de vivir".

Después, Coco Sily siguió: "Es difícil, como les pasa a todos cuando se termina una relación".

A pesar de que pudo admitir que esta muy triste por lo que sucedió con Caramelito Carrizo, Coco Sily solo tuvo palabras lindas para ella. "El sólo hecho de haberla conocido, es una ganancia para el alma", dijo, demostrando que esta muy enamorado.

"Todo lo que me queda es luz, ella es un ser maravilloso y luminoso. Es una gran mujer y una gran persona. Ella no me hizo nada, lo único que me hizo fue iluminarme. Los dos seguimos nuestros caminos", cerró Coco Sily.

