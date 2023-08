Marcela Tauro es una de las panelistas más establecidas por su larga trayectoria, y por eso es muy firme a la hora de dar su opinión. Uno de los temas que más se estuvo tratando en los últimos días fue la separación de Caramelito Carrizo y el Coco Sily. Por supuesto que en Intrusos le dedicaron bastante tiempo a esta ruptura y ella opinó sin filtro.

Desde que confirmaron la separación, Caramelito Carrizo fue víctima de una oleada intensa e interminable de críticas hacia su persona, como Cinthia Fernández que la liquidó. Y es que, desde afuera, parecería que jugó con los sentimientos de Coco Sily, ya que inició su relación cuando recién se había separado de su exmarido.

Marcela Tauro

El matrimonio entre Caramelito Carrizo y Damián Giorgiutti duró 25 largos años, pero parece que el amor se había acabado, por lo que él decidió cortar su relación. Rápidamente, ella encontró consuelo en Coco Sily, de quién parecería que se enamoró por la forma en la que supo contenerla y la incluyó en su vida.

La relación entre Caramelito Carrizo y Coco Sily venía viento en popa, y ambos estaban muy enamorados. De hecho, en contadas oportunidades declararon que estaban viviendo un momento muy lindo y que estaban felices por su noviazgo. Ya en los Premios Martín Fierro, se los vio juntos, muy acaramelados, lo que parece que molestó a Damián Giorgiutti, su ex.

Coco Sily y Caramelito Carrizo

Con respecto a esto, Marcela Tauro se mostró contundentemente del lado de Coco Sily y destrozó a Caramelito Carrizo por su accionar, ya que luego de que su exmarido volviera acercarse, decidió abandonar al humorista para apostar por él una vez más.

"Si ella siente que está enamorada del ex, qué tiene que hacer, seguir con Coco porque quedaba mal. Ella ya lo supo porque el marido la dejó y después seguro él la vio con otro, como fue en los Martín Fierro, no blanqueas, los dos son conocidos, qué le iba a decir a Coco, 'andá solo'. No es fácil", lanzó la panelista del programa de Flor de la V.

NL.