Eliana Guercio no pudo contener su enojo ni su emoción cuando lo vio a Andrés Nara en Polémica en el Bar, programa del cual es panelista. Y es que todo lo que se dijo con respecto a la salud de Wanda Nara es preocupante y su familia decidió mantener el hermetismo, que el padre de las Nara rompió causando el enojo de sus familiares y también de muchos famosos, como Pampito, por ejemplo. La panelista no dudó en cruzarlo, pero rompió en llanto y ahora reveló la verdadera razón.

La noticia de que Wanda Nara debió ser internada de urgencia preocupó a todos los medios y a todos los seguidores de la conductora, pero la familia decidió no dar información para esperar los resultados de los estudios y no generar un escándalo. Recientemente, la ganadora del Martín Fierro Revelación rompió el silencio y aclaró un poco todo lo que se estuvo diciendo.

"El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien. El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios", escribió Wanda Nara en Instagram. Sin embargo, el hermetismo que intentó mantener la conductora no fue respetado por Andrés Nara y Eliana Guercio no dudó en cruzarlo por ello.

La verdadera razón por la que Eliana Guercio rompió en llanto durante su cruce con Andrés Nara

Recientemente, Eliana Guercio habló de esa intensa pelea en Polémica en el Bar con Andrés Nara en la que le recomendó que deje de hablar de Wanda Nara y que respete su decisión de no plantar el tema en los medios. En toda la pelea se la vio muy emocionada y con mucha tristeza, por lo que ahora reveló el motivo de sus lágrimas.

El cruce de Eliana Guercio con Andrés Nara

"Zaira lo estuvo conteniendo a su sobrino a distancia porque estaba en Ibiza. Le decía que no se preocupara, que había que esperar los resultados. 'No escuches nada, no te hagas problema'. Yo en ese momento rompí en llanto porque no podía creer que el papá estuviera delante mío", expresó con total honestidad Eliana Guercio sobre la aparición de Andrés Nara en Polémica en el Bar mientras Wanda Nara estaba enfocándose en su salud y en proteger a su familia.

Finalmente, Eliana Guercio cerró con contundencia y sentenció: "No lo podía procesar. Estaba desencajada. La realidad de lo que estaba leyendo y lo que estaba escuchando no coincidían".

NL.