Hace unos días, luego de la detención de Marcelo Corazza, Luis Ventura recordó la cámara oculta que realizó, junto con Jorge Rial, al productor y por la que lo lapidaron (ya que se quisieron burlar de la sexualidad de Corazza y expusieron a un joven menor de edad que sufrió un calvario).

El periodista recordó aquel escándalo y se jactó de que la cámara oculta fue para exponer los comportamientos indebidos de Marcelo, pero Eliana Guercio lo lapidó, lo acusó de oportunista y señaló que, si sabía las acciones criminales del productor con menores de edad, tendría que haber hecho la denuncia.

Desde Socios del Espectáculo informaron que Luis Ventura decidió llevar a la ex vedette a la justicia para que se retracte por sus acusaciones o enfrente una sentencia por dañar su imagen. Por el momento, se desconoce si irán a juicio.

Eliana Guercio, ex vedette, explotó contra Ventura e insinuó que es un oportunista de la situación para limpiar la mala imagen que le quedó desde aquella cámara oculta. "No podés limpiarte con esta mugre, una anterior, yo no lo comparto”, respondió la mujer luego de que Ventura asegurara que "Nadie quiso escucharlo en aquel entonces" en referencia al joven que fue víctima de una exposición mediática por su homosexualidad.

El momento de la detención de Marcelo Corazza

Eliana Guercio apuntó contra Luis Ventura y le dijo que "Si vos sabías 20 años atrás lo que pasaba, lo tendrías que haber denunciado". Frente al acorralamiento, en una conversación que el periodista tuvo con la mujer al aire, Ventura se puso nervioso y le replicó "A mí no me vas a correr. Me estás corriendo".

Jorge Rial lapidario con Luis Ventura, tras el caso de Marcelo Corazza

En su programa de C5N, Rial aprovechó para opinar y apuntar sin filtros contra Luis Ventura, aunque originalmente fue en Socios del Espectáculo en donde dieron a conocer las imágenes del periodista hablando: "De todas maneras, a mí sí me sorprende. Esta cosa suficiente de decir 'a mí no me sorprende porque me las sé todas'... A mí sí me sorprende mucho que Marcelo Corazza esté en esta situación".

Luego del clip de Jorge Rial hablando, Rodrigo Lussich expresó: "Rial es muy enfático, diciendo 'a mí sí me sorprende', porque en realidad le está contestando, sin nombrarlo, a Ventura. Que, un ratito antes, había salido en 'Intrusos' diciendo que a él no lo sorprendía la detención de Corazza", cerró analizando la postura de Rial en contra de Ventura.

OL.