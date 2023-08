Mirtha Legrand está preparando su gran regreso a la televisión, tras muchas negociaciones, idas y vueltas, la conductora volverá a estar frente a las cámaras para lucirse, como siempre lo hizo en cada uno de sus icónicos programas. Ella misma se encargó de confirmar la noticia, cuando fue entrevistada por la prensa en un evento durante esta semana.

Desde Socios del Espectáculos brindaron más detalles el día de ayer: “Juana Viale volvió a la negociación, no se descarta la posibilidad de que finalmente esté los domingos, y los sábados son de Mirtha”, explicó Rodrigo Lussich, para que luego Adrián Pallares tomara la palabra: “Se va a hacer en el estudio donde se hizo el año pasado, con lo cual será vecina de Marcelo Tinelli”, expresó, en referencia a la ubicación del ciclo de Mirtha.

Mirtha Legrand

Hoy jueves por la mañana, el programa de espectáculos emitió un clip cuando le realizaron una nota a la diva saliendo de ver la obra ‘’Drácula’’ y por tercera vez, ya que reveló ser gran fanática. En seguida, el notero de Socios le consultó a cerca de la fecha oficial sobre el estreno de su programa, ya que se especula que sería el próximo 23 de septiembre: ‘’No hablé con Nacho. Eso dijeron, pero no me dijeron nada, Nacho no me confirmó nada’’, contó, en referencia a las especulaciones sobre la fecha.



Mirtha Legrand y Nacho Viale

Rápidamente, el cronista repreguntó: ‘’¿Pero sería antes de las elecciones?’’, ya que vale recordar que, en octubre son las elecciones generales. Con una sonrisa en el rostro, Mirtha respondió: ‘’Pienso que sí’’. Finalmente, la conductora dejó en claro sus ganas de volver a la televisión y espera que se confirmé durante estas semanas la fecha estipulada.

Marcela Tinayre y Mirtha Legrand competirían por el raiting

Sobre este contexto, Juana Viale también volvería al mediodía los domingos con ‘’Almorzando con Juana’’, mientras que Legrand continuaría en ‘’La noche de Mirtha’’ los sábados en la noche. Lo peculiar es que madre e hija competirían por el raiting, ya que Marcela Tinayre se encuentra conduciendo ‘’Polémica en el Bar’’ por América TV: ‘’Nunca me ha pasado ’’, manifestó sorprendida Mirtha Legrand, al darse cuenta que su cuenta de que su hija podría ser su rival en la tv.

D.M