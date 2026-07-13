La vida de Floppy Tesouro y Rodrigo Fernández Prieto: cuento de hadas, una hija esperada y un final inesperado

El nombre de Rodrigo Fernández Prieto volvió a ocupar los titulares este lunes luego de que se difundiera un video en el que aparece junto al exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, mientras celebraban el triunfo de la Selección Argentina frente a Suiza en el Mundial 2026. La grabación tomó repercusión porque el exfuncionario atraviesa una causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Rodrigo Fernández Prieto

A partir de esa aparición pública, el foco también se posó sobre el empresario inmobiliario, reconocido por su trayectoria en el desarrollo de proyectos de alta gama y por haber mantenido una relación con Floppy Tesouro. Juntos formaron una familia con el nacimiento de su hija Moorea, protagonizaron una boda de ensueño y, años más tarde, siguieron caminos separados.

Quién es Rodrigo Fernández Prieto

Arquitecto y empresario inmobiliario, Rodrigo Fernández Prieto es hijo del fundador del estudio Fernández Prieto, una firma con amplia trayectoria en el desarrollo de obras privadas, infraestructura y proyectos urbanísticos. Con los años se consolidó como uno de los referentes del mercado del real estate de lujo, con desarrollos en Puerto Madero, Uruguay y Miami.

Rodrigo Fernández Prieto y Floppy Tesouro

Su nombre quedó especialmente ligado a emprendimientos residenciales de alta gama y a proyectos como las Link Towers, Terrazas del Dique, Terrazas del Yacht y Moorea Residences, en Maldonado. Además, el estudio familiar participó en obras de gran magnitud, entre ellas la Ciudad AFA en Ezeiza y viviendas construidas en el marco del programa PROCREAR.

La historia de Floppy Tesouro y Rodrigo Fernández Prieto

La relación entre Floppy Tesouro y Rodrigo Fernández Prieto comenzó como una amistad que, con el paso del tiempo, se transformó en una historia de amor. En 2016 nació Moorea, la única hija de la pareja, una noticia que la modelo celebró públicamente. "Este embarazo es la noticia más feliz de nuestras vidas, es lo mejor que me pudo pasar", expresó en aquel momento durante una entrevista.

Rodrigo Fernández Prieto y Floppy Tesouro

Un año después decidieron casarse en José Ignacio, Uruguay, y comenzaron una nueva etapa familiar en un exclusivo penthouse de Puerto Madero. Sin embargo, en 2019 la relación atravesó su primera separación. Aunque intentaron una reconciliación con la intención de encontrar un nuevo equilibrio, finalmente optaron por ponerle punto final a su matrimonio y concretaron el divorcio en 2021.

Cómo es el vínculo entre Floppy Tesouro y Rodrigo Fernández Prieto después de la separación

Lejos de los conflictos, Floppy Tesouro contó en 2024 que logró construir una relación cordial con el padre de su hija y que ambos priorizan el bienestar de Moorea: "More tiene un gran vínculo con su papá. Se llevan súper bien", aseguró durante una entrevista en Socios del Espectáculo, donde también destacó que mantienen una convivencia armoniosa pese a haber terminado su relación.

Floppy Tesouro

Floppy Tesouro explicó que la separación se dio de común acuerdo y que ambos fueron sinceros respecto a lo que sentían, lo que les permitió preservar el vínculo familiar. Actualmente, tanto ella como Rodrigo Fernández Prieto tienen nuevas parejas y continúan acompañando juntos el crecimiento de su hija, manteniendo una relación basada en el diálogo y el respeto mutuo.